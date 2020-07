Am Dienstagabend, gegen 22.30 Uhr, ging laut Mitteilung der Polizei bei der Rettungsleitstelle eine Meldung über einen Brand in einer Wohnung am Eichenplatz in Bad Dürkheim ein. Zeugen zufolge war ein Brandmeldealarm zu hören, und aus der betreffenden Wohnung drang Rauch aus dem Fenster. Nachdem auf Rufen und Klingeln niemand in der Wohnung reagierte, verschafften sich zwei in der Nähe wohnende Feuerwehrmänner Zugang zu der Wohnung. Der 52-jährige Bewohner konnte mit leichter Rauchintoxikation durch das DRK ins Krankenhaus verbracht werden, teilt die Polizei mit. Ermittlungen hätten ergeben, dass vermutlich ein auf dem Herd vergessener Topf mit angekohltem Essender den Rauch verursachte. Sachschaden entstand keiner, die Wohnung wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Bad Dürkheim durchgelüftet.