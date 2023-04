Von Clifford Chikeobi Modum

Es gibt Dinge im Leben, die man als Kind vielleicht nicht so ernst nimmt. Aber als Erwachsener blickt man zurück und ist erstaunt über die tiefgreifenden Lektionen, die solche scheinbar bedeutungslosen Dinge einem im Leben erteilt wurden. Eines dieser Dinge war das, was ich bei meiner verstorbenen geliebten Mutter (Alice Eziamaka Modum) erlebte. Meine Mutter war damals eine bekannte Geschäftsfrau in meiner Stadt. Sie hatte einen eigenen Laden am Marktplatz, in dem sie Kerosin und andere Chemikalien verkaufte. Die Produkte helfen den Menschen, zerstörerische Insekten, Wanzen, Kakerlaken und andere Schädlinge zu bekämpfen, die die Ernten der Menschen auf den Bauernhöfen zerstören.

Zusätzlich zu diesem Geschäft hatte sie auch einen Laden, in dem sie Obst und andere Lebensmittel wie Wegerich, Mais und Palmöl verkaufte. Eine Sache, die ich von meiner Mutter gelernt hatte, war, dass sie sich für die besten Artikel entschied. Sie nahm nur die besten der zum Verkauf stehenden Waren mit auf den Markt. Selbst die, die sie den Nachbarn schenkte, waren die besten Früchte. Dann sagte sie uns Kindern, dass wir von den Früchten essen sollten, die kurz vor dem Verderben waren. Danach könnten wir dann die guten Früchte essen. Wenn man sie fragte, warum, sagte sie: „Nur Dein Bestes ist gut für andere“. Das war für mich eine Lektion fürs Leben.

„Mein Bestes hilft den anderen“

In der Schule lernte ich auch von meinen Lehrern, dass ich immer versuchen soll, mein Bestes zu geben und das Beste von dem, was ich habe, an andere weiterzugeben. Dass mein Bestes nicht nur den anderen helfen wird, sondern mich auch zum Erfolg führen wird.

Meine bisherigen Erfahrungen zeigen mir, dass es sich wirklich lohnt, wenn man sein Bestes tut und gibt. Damit mache ich Menschen glücklich und helfe ihnen, ihre Bedürfnisse zu erfüllen. So war es auch bei meiner Mutter. Sie hat ihr Bestes gegeben und war erfolgreich in ihrem Geschäft.

Mutter bietet beste Qualität der Waren

Die Leute kamen zu ihr, um bei ihr zu kaufen, weil sie hofften, die beste Qualität der angebotenen Artikel zu bekommen. Die Nachbarn waren glücklich, denn sie bekamen die besten Lebensmittel von ihr und ihr Hunger wurde gestillt. Wenn man sein Bestes gibt, führt das nicht nur zum Erfolg, sondern auch zu Glück, Zufriedenheit und Erfüllung.

Meiner Meinung nach stammt diese Lebensweisheit ursprünglich von Gott selbst, dem Lebensspender. Er schenkte uns das beste Gut – das Leben. Durch das Osterfest, das wir gefeiert haben, ist die frohe Botschaft für mich wieder neu bestätigt und bestärkt. Gott wird das Leben für uns. Er hat der Welt das Beste gegeben, seinen einzigen Sohn Jesus Christus. Durch seinen Tod bin ich von aller Sünde befreit und durch seine Auferstehung hat er mir das ewige Leben gegeben. Er ist für mich gestorben. Er hat sein Leben für mich aus Liebe gegeben, damit ich von der ewigen Verdammnis erlöst werde.

Ich bin ihm sehr dankbar und werde ihm und seinem ganzen Volk mit all meinen Kräften dienen. Vielleicht wäre es auch eine frohe Botschaft für Dich. Es lohnt sich wirklich, immer Dein Bestes zu geben, damit unsere Welt ein besserer Ort für alle wird.