Sexualisierter Gewalt und ihren Auswirkungen widmet sich die Ausstellung „Was ich anhatte“ im Bad Dürkheimer Stadtmuseum. Geschichten von Opfern machen fassungslos.

Still ist es im Ausstellungsraum. Stumm betrachten die Besucher die ausgestellten Kleidungsstücke und lesen die Geschichten, die dahinterstecken. Betroffenheit und Erschrecken sind fast körperlich spürbar. Zur Vernissage der Ausstellung „Was ich anhatte“ am Freitagabend wurde auch ein kurzer Film gezeigt, in dem vier Frauen ihre Geschichte erzählen.

Nicht nur die Taten selbst machen einen fassungslos, sondern auch die Art, wie zum Teil das Umfeld mit den Frauen umgegangen ist. Eltern reagierten nicht, vor Gericht wurde ständig nachgefragt, warum sich die Frau denn nicht gewehrt habe, und auch seitens der Therapeuten fehlte manchmal das Verständnis. Die Vernissage wurde von zahlreichen Reden sowie einfühlsam vorgetragenen Liedern und Arien umrahmt, gesungen von Mila Küssner. Am Klavier begleitete sie Delia Stegarescu. Die Texte spiegelten das Thema wider. Zwar werden in der Ausstellung Geschichten von Frauen erzählt, die Opfer sexualisierter Gewalt wurden, sie will aber auch Mut machen. Denn diese Frauen haben Wege gefunden, mit dem Erlebten umzugehen. Sie möchten anderen Frauen sagen: „Du bist nicht allein, auch du kannst es schaffen.“

Keine Opferausstellung

„Es ist keine Opferausstellung“, erklärte Marie Wilmes. Die Mitorganisatorin und Tochter der Kuratorin Beatrix Wilmes betonte: „Es gibt keine Mitschuld der Opfer.“ Die Ausstellung wurde seit November 2020 bereits an über 50 Orten gezeigt. Wilmes sprach von Victim Blaming, also Täter-Opfer-Umkehr, wenn Betroffenen so häufig die Frage „Was hattest du denn an?“ gestellt wird. So würden die Männer aus der Verantwortung entlassen und als Opfer ihres eigenen Triebes dargestellt. Die ausgestellten Kleidungsstücke zeigen, dass es egal ist, was man anhatte. „Die Frauen tragen keine Mitschuld, die Schuld liegt allein bei den Männern.“

Viele Taten werden nicht angezeigt

Sexualisierte Gewalt sei ein strukturelles Problem, betonte Wilmes und nannte erschreckende Zahlen. Kaum ein Verbrechen wird in Deutschland so selten verurteilt wie Vergewaltigung. Nur eine von 100 Betroffenen erlebt eine Verurteilung des Täters. 85 Prozent der Betroffenen erstatten gar keine Anzeige, und der Täter lauere nicht im Dunkeln hinter der Straßenecke, sondern in 70 Prozent der Fälle sei die eigene Wohnung der Tatort. Die meisten Betroffenen entwickeln psychische Störungen. „Diese Geschichten sind für uns alltäglich und verursachen immer noch Gänsehaut“, berichtete Johanna Born, Leiterin der Beratungsstelle und des Frauenhauses in Bad Dürkheim. „Dennoch dürfen wir nicht aufhören, darauf hinzuweisen, den Frauen zu helfen und darauf hinzuwirken, dass die Täter zur Verantwortung gezogen werden.“ Sie zitierte Gisèle Pelicot, die mutige Französin, die beim Gerichtsprozess ihren Peinigern ins Gesicht sah: „Die Scham muss die Seite wechseln.“

Sexualisierte Gewalt ist ein strukturelles Problem und weiterhin aktuell. Foto: Tanja Nehrdich

Born wird zudem alle Schulklassen betreuen, die die Ausstellung besichtigen werden. „Wir bereiten die Jugendlichen behutsam vor, bevor wir mit denjenigen, die das möchten, in die Ausstellung gehen“, erklärte sie. Alle seien in der Verantwortung, hinzuschauen und das Schweigen zu brechen, betonte Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld, der gemeinsam mit Bad Dürkheims Bürgermeisterin Natalie Bauernschmitt (beide CDU) die Schirmherrschaft übernommen hat.

Termin

Die Ausstellung ist bis zum 20. Mai zu den Öffnungszeiten des Stadtmuseums, Dienstag bis Sonntag von 14 bis 17 Uhr, zu sehen. Weitere Informationen und Termine für Schulklassen gibt es unter 06322 620720 oder per E-Mail an fachberatung@lilavilla-duew.de.