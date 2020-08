Von Annette Nitsch

Nach Ferienende war es wieder ein vertrautes Bild: Kinder, den Schulranzen auf dem Rücken, eine Schultüte im Arm, begleitet von den Eltern auf dem Weg zur Einschulung. Und doch lief dieser erste Schultag anders.

So habe ich dieses Bild vor Augen: Kinder und Erwachsene tragen bunte Mund-Nasen-Bedeckungen. Sitzhocker stehen für die Kinder auf einem großen Rasenplatz bereit, die Eltern stellen sich hinter ihren Schulkindern auf. Vieles von der sonstigen Einschulungstradition muss weggelassen werden.

Trotzdem sollen die Kinder in der Schule willkommen geheißen werden und erfahren, dass sie in eine große Schulgemeinschaft aufgenommen werden. Kleine Begrüßungsreden werden gehalten.

Anstelle des Einschulungsgottesdienstes in der Kirche bleibt eine kleine Feier mit der Segenszusage Gottes. Die größeren Kinder haben Lieder und Tanzeinlagen eingeübt, die Kinder der dritten Klassen winken den „Neuen“ als Schulpaten zu. So machen sich die Kleinen von ihrem Platz auf und gehen zu ihrer Lehrerin – manche noch etwas skeptisch, andere strahlen vor Freude. Ja, dies soll ein schöner Tag für die Kinder sein, und sie sollen ihre Schulzeit mit Freude und Zuversicht beginnen. Da liegen einige Jahre vor ihnen. Dafür braucht man einen langen Atem.

Ein Bild, das Mut macht

Das Bild auf der Schulwiese macht Mut: Eltern, die hinter ihren Kindern stehen und auch am Ende des Schultages für sie da sein werden. Die Älteren, die die „Neuen“ fröhlich erwarten. Lehrer, die sich viele Gedanken gemacht haben, damit die Kinder geschützt sind und dennoch gut miteinander lernen können. Das Bild sagt: Gemeinsam ist das zu schaffen. Aber es braucht einen langen Atem.

Das gilt für die Schulgemeinschaft wie für die ganze Gesellschaft. Wurde zu Beginn der Corona-Krise die gegenseitige Hilfsbereitschaft gelobt, der Wille, einander zu schützen, so sind nun Ermüdungserscheinungen spürbar. Zweifel am Sinn der einschränkenden Maßnahmen kommen auf. Zwischen der Sehnsucht nach Normalität und Fatalismus schwankt die Stimmung. Das ist nur menschlich. Wir brauchen einen langen Atem und dafür eben auch Momente zum Atemholen, zum Auftanken, Lichtblicke, Spaß am Leben. Da hat die Ferienzeit gutgetan. Aber nun heißt wieder, in Verantwortung füreinander zu handeln.

Dennoch bleibt es alle Mühe wert, Gelegenheiten zum Auftanken zu schaffen, Ideen zu entwickeln, wie wir einander stärken können.

Annette Nitsch ist Pastoralreferentin in der Pfarrei Hl. Theresia vom Kinde Jesu