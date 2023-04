Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Wir sind weiter für Sie da!“: So lautet das Hilfsangebot der Erziehungsberatung der Diakonie in Bad Dürkheim, die eine feste Anlaufstelle für Eltern und Kinder in schwierigen Situationen ist. Auch und gerade jetzt in Zeiten von Corona.

Die Probleme und Fragen, die bei den Fachleuten der Einrichtung in der Kirchgasse Bad Dürkheim unter dem Dach der Diakonie Bad Dürkheim-Grünstadt landen, spiegeln den Familienalltag