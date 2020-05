„Im Zuge der zaghaften Rückkehr zur ,Normalität’ lebt auch die Kirchenmusik in der Schlosskirche wieder auf.“ So beschreibt es der Kirchenbezirk Bad Dürkheim-Grünstadt in einer Pressemitteilung und lädt an den Dienstagen des Juni zur „Musikalischen Abend-Andacht“ in die Schlosskirche ein.

Dabei gibt es einiges zu beachten: Da es wegen der Abstandsregeln aktuell nur 45 Plätze in der Kirche gibt, wird um Voranmeldung gebeten. Interessierte können sich im Dekanat, Telefon 06322 2375, oder per E-Mail, Johannes.fiedler@evkirchepfalz.de, anmelden. Wie bei Gottesdiensten muss ein Mund-Nase-Schutz getragen werden. Die fünf Gottesdienste beginnen jeweils um 19 Uhr und bringen den kompletten „3. Teil der Clavierübung“ von Bach zur Aufführung. Neben dem Werkpaar „Praeludium und Fuge in Es-Dur“ finden sich in dem Zyklus von insgesamt 27 Stücken auch Vertonungen der Katechismuslieder Luthers,

Den Eröffnungsgottesdienst am 2. Juni wird Dekan Stefan Kuntz halten. An der Orgel ist Bezirkskantor Fiedler zu hören. Weitere Termine: 9., 16., 23. und 30 Juni; jeweils um 19 Uhr.