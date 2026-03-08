Mit Flanierbändchen und Besucherlimit startet die Weinbergnacht in eine neue Phase. Während einige Gäste überrascht sind, zieht die Stadt eine positive Bilanz.

Sie sind das Highlight der Bad Dürkheimer Weinnächte: die Weinbergnächte. Erstmals war zum Betreten des Geländes ein Ticket nötig – in Form eines sogenannten Flanierbändchens. Die Änderung hat laut dem Fachbereichsleiter bei der Dürkheimer Stadtverwaltung Marcus Brill zwei Hauptziele.

Zum einen wurde das Kontingent der Weinpässe von 5000 auf 6000 pro Tag erhöht, um mehr Besuchern die Teilnahme an der Weinprobe zu ermöglichen und den Umsatz der Winzer zu steigern. Gleichzeitig begrenzen die Flanierbändchen die Gesamtzahl an Tickets am Freitag auf 8500 und am Samstag auf 8000. Damit liegt die Zahl deutlich unter den Schätzungen vergangener Jahre – eine Reaktion auf Rückmeldungen, dass die Veranstaltung oft überfüllt gewesen sei.

Besucher überrascht von der Änderung

„Die Änderung ist an mir vorbeigegangen“, berichtet ein Dürkheimer. Als er sich ein Bändchen besorgen wollte, waren sie bereits ausverkauft. „Das ist sehr schade“, sagt der Zwanzigjährige, der die Veranstaltung seit seiner Kindheit jedes Jahr besucht hat. Die Idee eines Ticketsystems finde er aber gut. „Sonst wird es zu überrannt. Und fünf Euro sind angemessen.“

Ähnlich sieht es Helmut Schlötzer. Er ist mit seiner Frau mit dem Wohnmobil aus Stuttgart angereist. Von den Flanierbändchen erfuhren sie nur zufällig noch rechtzeitig. „Einige auf dem Campingplatz mussten wieder abreisen, weil sie vorher nichts wussten“, berichten sie. Schlötzer hat seinen Rollator zur Feier des Tages mit einer Lichterkette geschmückt. „Das hier ist mal etwas ganz anderes als der Alltag.“

Auch die jüngsten Besucher waren von der Beleuchtung begeistert: „Die sehen aus wie Laserschwerter!“, sagt der sechsjährige William über die großen Skybeams. Der zwölfjährigen June gefallen die Projektionen von Dubbegläsern über den Wingertzeilen besonders gut, während ihre Schwestern Spaß an den über die Reben tanzenden Lichtpunkten haben.

Technik, Organisation und erste Erfahrungen

Für die Beleuchtung ist die Firma Planwerk zuständig. „Wir sind für alles verantwortlich, was bunt ist“, fasst Moritz Stüve seine Aufgabe zusammen. Neben den Installationen sichern Stromaggregate auch die Versorgung der Stände. Die technischen Produktionskosten seien hoch, deshalb bewertet er die Einführung der Bändchen positiv.

Aber einige der Besucher haben Zweifel an der Umsetzung des Konzepts. „Wir wurden beim Betreten gar nicht kontrolliert“, berichtet eine Besucherin. „Es ist an den Bereichen der Stände immer noch sehr voll“, findet eine andere.

Entlang der Strecke prüfen Mitarbeiter der Firma Hindenburg an vier Stationen die Armbänder. „Bisher habe ich nur drei ohne Band erwischt“, erzählt ein Mitarbeiter. Ausnahmsweise konnten diese noch vor Ort eines erwerben. „Das wird im nächsten Jahr aber nicht mehr möglich sein.“

Verwirrung gab es auch bei Besuchern mit ausgedruckten Tickets. Viele wussten nicht, wo sie sich anstellen sollten und landeten schließlich in der Schlange der „Gläserausgabe“. „Wir werden das künftig klarer ausschildern“, sagt Brill. Insgesamt zeigt er sich dennoch zufrieden: „Aus unserer Sicht hat sich das Konzept mehr als bewährt.“

Trotz der Einführung der Flanierbändchen seien die Einnahmen stabil geblieben, berichten auch die Gastronomen. „Wir sind sehr zufrieden. Vor allem die Winzerknödel mir Rieslingspecksoße sind beliebt“, berichtet Ralph Meister von Meistergastro.

Marcus Wieden von Gutgemacht Catering ist seit acht Jahren dabei und erinnert sich an die steigende Beliebtheit der Veranstaltung. Daher kann er die Änderung nachvollziehen. Unklar war auch für ihn aber die Umsetzung der Kontrollen. „Wir wurden angehalten, unsere Gerichte nur an Besucher mit Bändchen zu verkaufen. Daraus haben wir geschlossen, dass wir das überprüfen sollen, was einen hohen Aufwand für uns bedeutet.“ Er geht davon aus, dass die Organisation in kommenden Jahren verbessert wird. „Das hier war ja der erste Testlauf.“

Gute Stimmung bei den Besuchern

Auf der Strecke haben die Änderungen die Stimmung der Besucher jedoch nicht getrübt. Die Entscheidung für einen Lieblingswein fällt vielen nicht leicht: „Der Beste ist immer der im Glas“, scherzt ein Besucher. Laut Philipp Seeger vom Weingut Dambach, stationiert am Streckenbeginn bei der alten Stadtgärtnerei, ging der Sauvignon Blanc besonders gut weg. Beim Weingut Karl Schaefer, in diesem Jahr an der Römervilla vertreten, sind vor allem Spätburgunder und Weißburgunder beliebt. Winzer Richard Menzel sieht bei der Einführung der Flanierbändchen Vor- und Nachteile: „Natürlich verstehe ich den Kostenaspekt, aber es ist so eine schöne Installation. Jeder sollte seine Heimat einmal so gesehen haben.“

Manche haben sich mit allerlei leuchtenden Accessoires vorbereitet. Eine Gruppe hat beispielsweise leuchtende Cowboyhüte dabei. „Das Fest ist Tradition“, sind sich die Freunde einig.

Die selbsternannten „Blinkis vun de Palz“, unterstützt durch eine Fraktion von der Bergstraße, haben sich stattdessen mit leuchtenden Blumenreifen geschmückt. „Wir trinken und blinken!“, fasst Heike Sepp den Abend zusammen. „Wir hoffen, dass niemand verloren geht“, ergänzt ihre Freundin. „Aber das passiert nicht, es sei denn, die Batterie wird leer.“ Für den Samstag haben sie einen Stadtbummel geplant, mit dem Ziel, die Weingüter leer zu kaufen.

Damit waren sie wohl nicht die einzigen: Marcus Brill berichtet, dass die Einzelhändler in der Stadt bereits positive Umsätze für den Samstag gemeldet haben. „Man merkt, dass die Veranstaltung auch die Wirtschaftskraft in die Stadt trägt.“ Und auch über den Erfolg des im vergangenen Jahr erstmals veranstalteten WeinWandels am Sonntagnachmittag freut er sich. Das sei sicher auch der Mandelblüte zu verdanken, die die Strecke auch bei Sonnenschein bunt färbte.