Nach über sieben Monaten können sich die Musikfreunde auf das erste Konzert in der Wachenheimer Kulturkneipe „Badehaisel“ am Burgtalweiher freuen. Den Auftakt der Konzertsaison im Badehaisel machen am Samstag, 5. Juni, 19 Uhr, Sängerin Julie André und Laurent Leroi am Akkordeon. Die Zuhörer hören dabei auch Lieder, die aus dem neuen Album „Souvenirs“ stammen. Lieder, die einst von den großen Chanson-Ikonen gesungen wurden und die kleinen Geschichten des Lebens erzählen, interpretiert das Duo mit Charme und Finesse. Die gebürtige Engländerin und in Frankreich aufgewachsene Julie André zeichnet sich durch ihre dunkle Stimme aus. Der in Straßburg geborene Laurent Leroi gründete mit 13 Jahren seine erste Band und spielte als 18-Jähriger mit seinem Akkordeon in den Mannheimer und Heidelberger Fußgängerzonen. Wie der Veranstalter mitteilt, handelt es sich um eine Außenveranstaltung unter Coronabedingungen. Deshalb sei eine Platzreservierung durch Ticketkauf (12 Euro) über die Badehaisel-Hompage (www.badehaisel.de) oder direkt im Badehaisel nötig. Ein Ticketkauf an der Abendkasse ist nicht möglich. Die Vorlage einer negativen Schnelltestbescheinigung, die nicht älter als 24 Stunden sein darf, ist ebenso erforderlich, wie eine schriftliche Kontakterfassung und das Tragen einer Maske, die am Tisch abgenommen werden kann.