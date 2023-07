Gelungene Premiere fürs Hoffest des Weinguts der Lebenshilfe Bad Dürkheim: Am Wochenende trotzten die Besucher der Hitze in der Kurstadt und genossen bei einem musikalischen Rahmenprogramm die Produkte des Weinguts. „Die Traubensaftschorle hat angesichts der hohen Temperaturen der Rieslingschorle starke Konkurrenz gemacht“, berichtete Gabriel Huber, Leiter des Weinguts der Dürkheimer Lebenshilfe. Er war mit der ersten Auflage des Hoffests sehr zufrieden: „Wir haben am Samstag erst sehr heiß angefangen, dann kam der Regenschauer, der uns sicherlich ein paar Gäste gekostet hat, aber der Sonntag war dann noch einmal deutlich stärker besucht und die Sitzplätze alle besetzt“, freute sich der Weingutsleiter. Für die kleinen Besucher gab es eine ganz besondere Attraktion, die thematisch bestens zu einem Weinfest passte: eine Hüpfburg in Form eines Vollernters, auf der die Kinder munter umherspringen konnten. Nach diesem erfolgreichen Auftakt strebt das Weingutteam der Lebenshilfe eine Wiederholung im kommenden Jahr an: „Wir planen für nächstes Jahr in der Hoffnung, dass wir das Hoffest etablieren können“, so Huber.