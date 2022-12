Die Pfalzwerke haben am Montag ihre ersten Spezialbehälter – sogenannte Trailer – mit Wasserstoff an die KST Motorenversuch GmbH geliefert. Den Wunsch, in der Stadt einen Elektrolyseur zu bauen, hat der Energieversorger bekräftigt.

Wasserstoff kann mithilfe von Brennstoffzellen Elektromotoren antreiben, Energie speichern und Häuser heizen. Für die Pfalzwerke ist Wasserstoff daher „ein echtes Multitalent mit dem Potenzial, entscheidend zur Energiewende beizutragen“, so der Versorger.

Mit der ersten Wasserstofflieferung in die Stadt will das Unternehmen ein „Zeichen der Nachhaltigkeit in der Region“ setzen. „Bis eine von den Pfalzwerken geplante Pipeline für den Transport des Wasserstoffs vorhanden ist, wird der hochreine, gasförmige Brennstoff mittels Trailer nach höchstem Sicherheitsstandard geliefert“, teilt das Unternehmen mit. In einen Trailer passen nach Angaben der Pfalzwerke bis zu 5000 Kubikmeter (rund 450 Kilo) Wasserstoff komprimiert bis auf 300 bar. Kooperationspartner der Pfalzwerke ist Linde-Gas, ein Industriegas-Lieferant aus dem süddeutschen Raum.

Elektrolyseur soll Ende 2024 ans Netz

Die KST will die Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit von Wasserstoffantriebssystemen im Megawattbereich sicherstellen. Außerdem sollen hier die Brennstoffzellensysteme und Wasserstoffverbrennungsmotoren getestet werden, die auf hochreinen, „grünen“ Wasserstoff angewiesen sind.

„Grüner Wasserstoff ist nicht nur für uns bei KST, die wir bereits heute in der Frühphase der Antriebsentwicklungen große Mengen an Wasserstoff benötigen, essenziell, sondern perspektivisch auch für topographisch anspruchsvolle ÖPNV-Aufgaben hier im Pfälzerwald eine sinnvolle Alternative zu den elektrischen Antrieben“, so Gerhard Reiff, Vorsitzender der Geschäftsführung von KST.

Um die Wasserstoffinfrastruktur in der Region auszubauen, planen die Pfalzwerke einen bis zu 10 Megawatt leistungsstarken Elektrolyseur für grünen Wasserstoff. Dieser soll nur wenige Hundert Meter entfernt von der KST aufgebaut, der Wasserstoff per Pipeline geliefert werden. Für die Grundfläche benötigen die Pfalzwerke in der ersten Ausbaustufe etwa 1500 Quadratmeter. Für die Elektrolyse soll Ökostrom verwendet werden.

Die Pipeline soll gemeinsam mit dem Elektrolyseur in Betrieb genommen werden, der Ende 2024 ans Netz gehen soll. Auch, wenn die Planungen „weiter hinten liegen als wir wollen“, so ein Unternehmenssprecher.

„Wir unterstützen dieses Projekt auf vielen Ebenen, auch beim Thema Standort, weil wir sehen, wie viel Wasserstoffbedarf es hier auf lokaler Ebene gibt. Gleichzeitig möchten wir die Abwärme sinnvoll nutzen“, so Stadtwerke-Geschäftsführer Peter Kistenmacher.