Seinen ersten Spargel der Saison 2022 hat der Erpolzheimer Sascha Zein am Mittwoch gestochen. Die weißen Stangen sind eine Woche früher dran als im Vorjahr.

Unter den Folien in Weisenheim am Sand sowie auf Feldern zwischen Gerolsheim und Lambsheim wurde Sascha Zein am Mittwoch fündig. „Hier sind die Böden etwas leichter als in Erpolzheim“, erklärt er. Die ersten Stangen sind für den Eigenverbrauch zum Testen bestimmt, ab dem 24. März will Zein seinen Hofladen in Erpolzheim öffnen. Die Zufahrt sei ohne Einschränkungen möglich. „Die Wetteraussichten sind gut“, blickt er hoffnungsvoll auf den Saisonstart. Am Mittwoch bremste der Saharastaub in der Luft noch den angekündigten Sonnenschein.