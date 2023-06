Der Erste Kreisbeigeordnete Timo Jordan (SPD) soll mehr Geld bekommen. Das hat der Kreisausschuss dem Kreistag einstimmig empfohlen. Laut Kommunalbesoldungsverordnung muss die Stelle des Ersten Beigeordnete eines Kreises in der Größe des Landkreises Bad Dürkheim in die Besoldungsgruppe B3 oder B4 eingeordnet werden. In den ersten zwei Amtsjahren muss der Erste Beigeordnete mit B3 in die untere der beiden Besoldungsgruppen eingestuft werden. Hier bekommt der Beigeordnete jeden Monat rund 8800 Euro, dazu kommen gegebenenfalls Zulagen. Eine Höherstufung ist nach Ablauf der ersten beiden Amtsjahre zulässig, das sind dann rund 9300 Euro pro Monat.