Den Wald mit allen Sinnen erleben – das ist das Ziel der Wald-Jugendspiele, die erstmals im Forstamt Bad Dürkheim stattgefunden haben. Elf dritte Klassen nahmen teil. Eine Gruppe aus Wachenheim tat sich besonders hervor.

Zum ersten Mal fanden die Wald-Jugendspiele in Battenberg statt. An dem Aktionstag erkunden rund 12.000 Schülerinnen und Schüler laut Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) mit Forstleuten von Landesforsten Rheinland-Pfalz unterstützt von der SDW den Wald.

An elf Stationen und unterwegs im Wald galt es für die Klassen, im Team Rätsel zu lösen, Fragen zu beantworten und als Team sportliche und spielerische Herausforderungen zu meistern. So mussten etwa im Wald versteckte Tiersilhouetten gefunden und passenden Trittsiegeln zugeordnet werden. Auch die heimische Baumvielfalt wurde erkundet. Zum Programm zählte auch ein Spiel zum Wasserspeicher Wald, bei dem die Kinder spielerisch erfuhren, wie der Wald in der Lage ist, starke Regenfälle zurückzuhalten. Begleitet wurden die Klassen dabei von sogenannten Forstpaten.

Zu den eifrigsten Punktesammlern bei den Waldaufgaben zählte die Klasse 3a der Grundschule Wachenheim. Sie erreichte den dritten Platz – hinter Klassen der Grundschule Wattenheim und der Grundschule am Atzenberg aus Battenberg.