Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Dürkheimer HC muss weiter um den Verbleib in der Ersten Regionalliga bangen. Nach 60 hitzigen Minuten hieß es 6:6 (4:4) im Duell mit dem TFC Ludwigshafen. Dabei führte die Mannschaft von Andreas Schanninger bis kurz vor Schluss.

Was für ein Derby! Was für ein Krimi! Was für Emotionen! Für die einen fühlte sich das 6:6 wie eine Niederlage an, die anderen ließen sich von ihren Fans feiern. Es waren