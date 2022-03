Am Donnerstagabend sind die ersten ukrainischen Geflüchteten in der Verbandsgemeinde Freinsheim angekommen. Die Mutter ist mit ihren beiden kleinen Kindern über private Kontakte in Weisenheim am Sand untergebracht. Der Verein Miteinander sucht weitere Unterkünfte.

Die nun mit ihren Kindern angekommene junge Frau war vor Jahren als Au-Pair-Mädchen bei einer Familie in Weisenheim am Sand und hat diese nun um Hilfe gebeten, weiß Andrea Scheuermann vom Verein Miteinander zu berichten. Da für die mitgeflohenen Großeltern allerdings kein Platz mehr war, hatte sich die Familie an den Flüchtlingshilfe-Verein gewandt. Dieser konnte für die beiden ein Zimmer in einer Pension in Freinsheim vermitteln. Auch bei einer Anfrage, die über den Weisenheimer Bürgermeister Michael Bähr-Burkhardt (CDU) an Scheuermann herangetragen wurde, konnte der Verein helfen. Nächste Woche wird eine Mutter mit drei Töchtern im Teenageralter erwartet, sie werden zunächst in Weisenheim am Berg Unterschlupf finden.

Große Hilfsbereitschaft

„Die Hilfsbereitschaft ist riesig“, freut sich Scheuermann über die vielen privaten Angebote für Zimmer, Wohnungen oder sogar Häuser. Menschen bis nach Landau oder gar Saarbrücken wollen helfen, alleinerziehende Mütter sind bereit, andere Mütter mit Kind aufzunehmen.

Der Verein sammelt derzeit Angebote und Anfragen und vermittelt: „Wir notieren und bringen die Leute dann zusammen.“ Noch seien es wenige, die ankommen, aber: „Wenn jemand kommt, dann muss es schnell gehen“, sagt Scheuermann. Der Verein versorgt die Helfenden außerdem mit Informationen zur Registrierung beim Ausländeramt und bietet Unterstützung bei der Bürokratie. „Wir suchen jede Art von Wohnraum, ob nur ein Zimmer, ein ganzes Haus oder ein beheiztes Gartenhaus mit Dusche, bitte alles anbieten“, so Scheuermann.

Kontakt

Internet: www.hilfe-freinsheim.de, E-Mail info@hilfe-freinsheim.de oder per Whatsapp 0151 1332 9372