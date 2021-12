Damit kam er nicht davon: Ein zunächst unbekannter Mercedes-Fahrer hat am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr auf einem Supermarktparkplatz in der Bruchstraße einen geparkten Mercedes SLK beschädigt – und sich dann entfernt, obwohl er auf den Schaden angesprochen wurde. Das teilt die Polizei mit. Beim Öffnen der Fahrertür habe der Mann den linken Außenspiegel des ordnungsgemäß geparkten SLK beschädigt. Als die SLK-Fahrerin ihn darauf angesprochen habe, entgegnete er laut Polizeimeldung: „Wenn man so blöd parkt.“ Während der Mann sich von der Unfallstelle entfernte, informierte die Frau die Polizei. Diese konnte den Mann mithilfe des Mercedes-Kennzeichens sowie einer guten Personenbeschreibung ermitteln. Gegen ihn wird nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt.