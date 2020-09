Einen Fall von Unfallflucht untersucht die Polizei derzeit. Am Donnerstag, 17. September, hat ein 20-Jähriger seinen Ford am Straßenrand im Heckenpfad in Bad Dürkheim geparkt. Im Zeitraum zwischen 8 und 13 Uhr hat vermutlich ein anderes Fahrzeug den Ford beim Vorbeifahren an der Fahrerseite gestreift. Die dabei verursachten Kratzer bemerkte der 20-Jährige, als er gegen 13 Uhr zu seinem Auto zurückkam. Derjenige, der den Unfall verursacht hat, war aber verschwunden, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei sucht Zeugen, die sich unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de melden können.