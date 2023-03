Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die ersatzgeschwächte SG TV Dürkheim/BI Speyer II zog sich in der 2. Basketball-Regionalliga beim Tabellendritten BC Neu-Isenburg lange gut aus der Affäre. Doch am Ende brachen die Kurstadt-Korbjäger ein. Die 69:89 (41:40)-Niederlage zeichnete sich bereits im Vorfeld ab, da gleich mehrere Leistungsträger nicht dabei sein konnten.

„Da am Samstagabend zeitgleich unsere erste Mannschaft in der Zweiten Bundesliga Pro spielte, waren alle unsere Leistungsträger, die zusätzlich in der Zweiten Liga spielen, nicht