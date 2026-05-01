Ganz so schnell klappt es mit dem Ausbau der Erpolzheimer Straße in Freinsheim wohl doch nicht. Werkleiter Felix Haller dämpfte jetzt die Hoffnungen auf ein baldiges Ende.

Der Ausbau der Erpolzheimer Straße in Freinsheim soll bis zum 15. Juli beendet sein. Diesen Termin sehe der aktuelle Bauzeitenplan vor. Das gab Werkleiter Felix Haller im Werkausschuss in dieser Woche bekannt. Zuletzt war man noch optimistischer: Bürgermeister Jochen Weisbrod hatte eine Öffnung noch vor den Sommerferien Ende Juni in Aussicht gestellt.

„Die Kanalarbeiten waren reibungslos“, so der Werkleiter. Nächste Woche stehe der Straßenbau an. Zeit gekostet hätten Asphalteinsätze vor der Einfahrt des großen Wohnbaukomplexes der Sanierungsträger GmbH. Damit habe man für die Bewohner eine Zufahrt aus Richtung Norden und Süden gewährleisten wollen, erklärte Haller.

Vor dem Ausbaustart im Herbst 2025 war man von einer einjährigen Bauzeit ausgegangen. Die Erpolzheimer Straße muss spätestens dann fertig sein, wenn das Brückenbauwerk am anderen Freinsheimer Ortseingang in der Bahnhofstraße eingesetzt wird. Dies soll nach Mitteilung der Bahn vom 2. Oktober bis einschließlich 19. Oktober parallel zu dem Einschub der neuen Bahnüberführung in Dackenheim passieren. 2019 wurde auf diese Weise die alte Erpolzheimer Bahnüberführung ersetzt. Auch damals nutzte die Bahn die Herbstferien zur Streckensperrung. Die eigentlichen Bauarbeiten an der Bahnhofstraße (L455) in Freinsheim beginnen im Sommer 2027 und sollen bis Sommer 2028 dauern.