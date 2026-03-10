Die Vorbereitung und Planung zur Umgestaltung der Erpolzheimer Straße waren langwierig. Die Bauarbeiten laufen dagegen problemlos. Was umgesetzt ist und was noch aussteht.

Teil des Projektes ist auch die Neugestaltung des Kreuzungsbereichs Erpolzheimer Straße, Riedweg, Gewerbe- und Badstraße. Die Umgestaltung war bereits Teil eines Mitte der 1990er-Jahre entwickelten Verkehrskonzepts für die Stadt Freinsheim, erinnert Thomas Bayer, Leiter des Fachbereichs Bauen und Liegenschaften der Verbandsgemeindeverwaltung. Die Straße sei teils über Gelände verlaufen, das sich in Privatbesitz befand und dessen Besitzer habe es nicht verkaufen wollen, nennt Bayer als einen der Gründe, warum die Umsetzung so lange gedauert hat.

In dem Verkehrskonzept wird die Umgestaltung als Möglichkeit genannt, Verkehr aus dem angrenzenden Wohngebiet herauszuhalten. Im Lauf der Jahrzehnte seien weitere Ziele dazugekommen, so Bayer und Felix Haller, Leiter der Verbandsgemeindewerke. So sollen die Entwässerung verbessert und in der Erpolzheimer Straße, zwischen Kreuzung und Ortsausgang, die Geschwindigkeit reduziert werden.

Neuer Kanal für Regen- und Abwasser

Das Projekt ist eine Kooperation des Landesbetriebs Mobilität (LBM), der für die Landesstraße Erpolzheimer Straße zuständig ist, der Verbandsgemeindewerke und der Stadt Freinsheim mit der Zuständigkeit für die Ortsstraßen. Die Hälfte der etwa zwei Millionen Euro, die verbaut werden, zahlen die Verbandsgemeindewerke, mit 600.000 Euro ist das Land dabei und von der Stadt kommen 390.000 Euro. Das Geld holt diese überwiegend durch wiederkehrende Ausbaubeiträge, die alle Grundstücksbesitzer zahlen müssen, wieder herein.

Los ging es mit den Arbeiten im Oktober im Bereich der Kreuzung. Von dort bis etwa zum Autohaus Strasser wurde nach Angaben von Haller eine Wasserleitung gelegt. Auch sei der Mischwassersammler angebohrt worden. Von diesem aus werde in Richtung Westen ein neuer Kanal gelegt, durch den bei starkem Regen ein Teil des gemischten Regen- und Abwassers in die alte Kläranlage geleitet wird. So solle verhindert werden, dass das Mischwasser durch die Gullys nach oben gedrückt wird, erklärt Bayer. Wie Haller sagt, müssen in die alte Kläranlage noch technische Anlagen installiert werden, damit von dort aus das Wasser in den Fuchsbach geleitet werden kann.

Radius für Einfahrt in Kreuzung verbessert

Nach Angaben von Bayer haben die Pfalzwerke außerdem im Kreuzungsbereich eine 20-kV-Leitung verlegt und es wurden Leitungen für die Straßenbeleuchtung gelegt. Nachdem festgestellt worden war, dass die von Innexio beauftragte Baufirma Glasfaserkabel nicht tief genug verlegt hatte, seien diese nun tiefer gelegt worden.

Die Kreuzung wurde so umgestaltet, dass sich der Radius für die Einfahrt verbessert hat. In der Kreuzung selbst und in den Zufahrten dazu wurden inzwischen die Borde für die Gehwege gesetzt. Einige der Straßenlampen stehen bereits. Ende der vergangenen Woche wurde mit einer großen Asphaltmaschine die Tragschicht aufgebracht, außerdem ein Asphaltbinder. Nun soll die oberste Deckschicht folgen.

Es läuft alles nach Plan

In der kommenden Woche soll es auf den Gehwegen mit den Pflasterarbeiten losgehen. Auch müssen noch die restlichen Straßenlampen und die Verkehrsschilder aufgestellt werden. Außerdem werden barrierefreie Übergänge angelegt. Einer werde nach der Kreuzung in Richtung Ort sein, da hier deutlich weniger Verkehr ist. Denn an der Kreuzung wird der nach Freinsheim kommende Verkehr in den Riedweg und dann in die Gewerbestraße gelenkt.

„Mitte April ist der erste Bauabschnitt fertig“, sagt Bayer. Damit sei man genau im Zeitplan. Wie Haller sagt, wurden die Arbeiten bisher nicht durch Unvorhergesehenes beeinträchtigt, es laufe alles nach Plan und es seien keine finanziellen Nachforderungen erhoben worden.

Sobald der erste Bauabschnitt fertig ist, werde die Zufahrt zur Tankstelle geändert, so dass diese dann aus Richtung Norden angefahren werden kann. Die Werke werden dann nach Angaben von Haller den Kanal, der im ersten Bauabschnitt bis etwa in Höhe des Autohauses Strasser gelegt wurde, von dort durch die Erpolzheimer Straße bis zur Straße In den Schloßwiesen legen.

Keine Beschwerden bei wöchentlichen Treffen

Auf der Westseite der Erpolzheimer Straße werde ein kombinierter Rad- und Gehweg gebaut und auf der Ostseite eine Baumallee angelegt, so Bayer. „So wird die Erpolzheimer Straße schmaler und dadurch die Geschwindigkeit reduziert“, erklärt Fred Krebs, für Bauangelegenheiten zuständiger Erster Beigeordneter der Verbandsgemeinde Freinsheim. Die Fahrbahn werde lediglich abgefräst und eine neue Decke aufgebracht, so Bayer.

Im Vorfeld der Arbeiten waren zahlreiche Bedenken geäußert worden – etwa wegen der Zufahrt für die Anwohner, möglicher Probleme bei Anlieferungen und durch Umleitungen. Bei den öffentlichen Treffen, die jede Woche an der Baustelle stattfinden, gebe es allerdings keine Beschwerden, berichten Bayer und Haller.