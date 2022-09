Die Protestantische Kirchengemeinde ruft zu Spenden von Paketen mit unverderblichen Lebensmitteln für die Dürkheimer Tafel auf. Das teilt die Gemeinde am Dienstag mit. Die Lebensmittelpakete sollen zum Erntedank-Gottesdienst am Sonntag, 2. Oktober, 10 Uhr, in die Burgkirche mitgebracht werden. „Wir danken für alles Gute und für die Ernte dieses Jahres. Und wir denken an andere Menschen, denen es nicht so gut geht, die auf Hilfe angewiesen sind, ob hier in Bad Dürkheim oder weltweit“, teilt Pfarrer Frank Biebinger im Namen der Protestantischen Gemeinde mit. Im Gottesdienst unter dem Leitwort „Brich mit dem Hungrigen dein Brot“ sollen auch Mitarbeiter der Tafel zu Wort kommen.