Brahms „Deutsches Requiem“? Jetzt? Solisten, Chor, großes Orchester in Coronazeiten? Die Verwunderung über diese Ankündigung war groß. Und tatsächlich erklang am Sonntag in der Dürkheimer Burgkirche eine besondere Fassung des Werks. Der Klavierauszug zu vier Händen war dazu gedacht, das Werk zu studieren und zu Hause zu spielen– schließlich gab es damals noch keinerlei Tonkonserve.

Fünf Minuten vor zwölf, am letzten Tag, bevor Kulturveranstaltungen verboten sind, kam ein merklich gedämpft gestimmtes, aber aufmerksames Publikum in der Dürkheimer Burgkirche zusammen. Bezirkskantor Johannes Fiedler gab seiner Bestürzung über das erneute Konzertverbot Ausdruck und erinnerte daran, dass es besonders die freischaffenden Künstler hart treffe. „Wir wollen daher im nächsten Jahr freischaffende Künstler durch Solokonzerte unterstützen.“

Am Flügel – ein restaurierter Steinway aus dem Jahr 1863 – nahmen Thomas Palm und Katja Gericke-Wohnsiedler Platz. Palm ist international renommierter Liedbegleiter und Klavierdozent an der Musikhochschule in Düsseldorf, Gericke-Wohnsiedler seit vielen Jahren Bezirkskantorin in Grünstadt. Seit 1993 nehmen die beiden zu verschiedensten Projekten immer wieder gemeinsam am Flügel Platz. Und sie erwiesen sich auch in der Burgkirche als bestens aufeinander eingespielt. Ihr Vortrag war ganz aus einem Guss.

Brahms hat – anders als der Name Requiem das nahelegt – nicht den Text der Totenmesse vertont, sondern eine selbst zusammengestellte Folge biblischer Verse zu sieben Gesängen geordnet. Die Eingangstakte wirken suchend, bevor eine klare Melodie sich durchsetzt. Der Verlauf der Komposition leuchtet dem, der den Text nicht innerlich präsent hat, nicht immer ein.

Sehr eindringlich gelingt den beiden Pianisten der zweite Satz „Denn alles Fleisch, es ist wie Gras“ in seinem schleppenden Trauermarsch-Tempo. Dann fesselt ein konsequent voranschreitendes Crescendo, geradezu überschwänglich der jubelnde Schlussteil, der den Trauermarsch überwältigt.

Jubelnde Spannungsbögen gibt es im dritten Satz. Klanglich ungemein beeindruckend, nämlich dicht und durchsichtig zugleich ist die abschließende, wuchtige Fuge. Wunderschön und stark klingt die Melodie in „Wie lieblich sind Deine Wohnungen“, auch im fünften Satz gibt es leuchtend lichte Stellen, in vollendeter Eintracht dargeboten. Beide Pianisten spielen im besten Sinn grundsolide, fühlen sich nicht zu Kunststückchen aufgefordert, sondern der Wiedergabe einer komplexen Orchester- und Chorpartitur verpflichtet. Der sechste Satz „Denn wir haben hie keine bleibende Statt“ bringt eine fesselnde Aufwärtsbewegung, klanglich bestens gelungen. Der Diskant singt, wo es sein soll, wunderschön, aber er säuselt nicht und wirkt auch bei kräftigem Anschlag nie scharf.

Immer aber bleibt das musikalische Geschehen, für sich genommen, etwas rätselhaft. Es wirkt wie eine Stummfilmbegleitung, zu der man den Film nicht sieht. Verhält es sich bei textgebundener Musik, zu der die Worte nicht gesungen werden, nicht letztlich genauso?

Der siebte Satz, „Selig sind die Toten“, gibt einen milden Ausklang, dann eine lange, spannungsvolle Stille und sehr, sehr herzlicher Applaus für einen in jeder Hinsicht gediegenen Vortrag.

Das für den letzten November-Sonntag geplante Solokantatenkonzert werde, so sagte Fiedler, wahrscheinlich „in reduzierter Form“ im Rahmen des Gottesdiensts geboten.