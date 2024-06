Nach dem Ausfall am Wochenende ist die Stromversorgung in einigen Orten der Verbandsgemeinde Freinsheim am Montag gegen 10.30 Uhr erneut unterbrochen worden. Das teilt die Feuerwehr mit. Unter Berufung auf Angaben der Pfalzwerke berichten die Kameraden, dass dieses Mal Freinsheim, Kallstadt, Dackenheim und Herxheim am Berg betroffen waren. Daraufhin habe sie Einsatzleitzentrale im Freinsheimer Gerätehaus mit mehreren Kräften besetzt und weitere Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung organisiert. Unter anderem war demnach mehrere Stunden das Kallstadter Gerätehaus von zwei Feuerwehrangehörigen besetzt, um im Notfall Hilfe organisieren zu können. „Ergänzend gab es einen Info-Alarm über Kat-Warn. Denn durch den Stromausfall war auch das Mobilfunknetz teilweise ausgefallen“, erklärt Feuerwehr-Pressesprecher Bodo Wenngatz. Gegen 13 Uhr war ihm zufolge in allen Orten soweit Strom vorhanden, dass die Bereitschaft der Feuerwehr aufgelöst werden konnte. Auch bei dem Stromausfall am Wochenende sei die Einsatzleitzentrale bereits mit mehreren Personen besetzt gewesen.