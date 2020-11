Seit Donnerstag sind zwei weitere mit dem Coronavirus infizierte Menschen im Landkreis Bad Dürkheim verstorben. Es handelt sich laut Kreisverwaltung um zwei 84 und 89 Jahre alte Männer. Damit sind es seit Dienstag fünf Todesfälle, die mit dem Coronavirus in Verbindung stehen, insgesamt sind es seit Beginn der Pandemie 19 im Kreis und zwei in Neustadt. Außerdem sind in den vergangenen 24 Stunden weitere 15 Neuinfektionen im Kreis gemeldet worden, in Neustadt sind es elf. Dadurch sind derzeit im Landkreis 177 und in Neustadt 67 aktive Infektionen bekannt. 717 Personen gelten im Kreis als wieder genesen, 267 sind es in Neustadt.