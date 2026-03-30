Über die Feiertage findet in Bad Dürkheim erneut ein Ostermarkt an den Salinen statt. Von Gründonnerstag, 2. April, bis zum Sonntag, 12. April, erwartet Besucher auf dem Platz, an dem sonst regelmäßig der Flohmarkt stattfindet, ein kleines Volksfest. Auf dem Ostermarkt seien vor allem Kinderattraktionen zu finden, teilt Andreas Göbel mit. Der Wormser Schausteller ist einer der Veranstalter des Ostermarkts. Neben Kinderkarussell, Autoscooter und Trampolin soll es auch viele Buden zum Werfen, Schießen und Angeln geben. Kulinarisch erwartet die Besucher das gewohnte Programm mit Bratwurst, Langos oder Crêpe. Geöffnet hat der Markt täglich von 14 bis 22 Uhr.

Besondere Attraktionen soll der Eröffnungstag bieten, da gebe es gleich zum Auftakt eine halbe Stunde lang Freifahrten, kündigt Göbel an. Am Mittwoch, 8. April, sei ein Familientag geplant mit reduzierten Fahrpreisen und Sonderaktionen. Am Freitag, 10. April, soll gegen 21.45 Uhr ein Feuerwerk gezündet werden. „Wir sind keine Konkurrenz zum Wurstmarkt“, betont Göbel, der Fokus liege beim Ostermarkt ganz klar auf Familien, sagt der Schausteller, der auf frühere Ostermärkte in Bad Dürkheim verweist. Am Karfreitag ist der Markt geschlossen. „Die Freizeitparks haben alle auf, das soll ein Mensch verstehen“, sagt Göbel, der den Schließtag bedauert.