Keine neuen Fälle von Corona-Infektionen gab es nach Auskunft der Kreisverwaltung seit Dienstag im Bereich des Gesundheitsamts Bad Dürkheim, das für den Kreis und die Stadt Neustadt zuständig ist. Nach aktuellem Stand von Mittwoch, 10 Uhr, sind 422 Personen positiv auf das Virus getestet worden, 318 im Kreis, 104 in Neustadt. Davon sind inzwischen im Kreis 288 und in Neustadt 101 Menschen wieder gesund. Pro 100.000 Einwohner gab es im Kreis in den vergangenen sieben Tagen zwei neue Fälle, in Neustadt gar keinen. Bislang sind zwölf Menschen aus dem Kreis und zwei aus Neustadt in Zusammenhang mit Covid-19 verstorben.