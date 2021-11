Auch in diesem Jahr wird es in Seebach kein Weihnachtssingen geben. Das hat Ortsvorsteher Günter Eymael mitgeteilt. Ein weiteres gesellschaftliches Ereignis im Ortsteil wurde ebenfalls abgesagt.

Kulturverein und Ortsbeirat hätten diese Entscheidung gemeinsam und einstimmig getroffen. Eigentlich war das Weihnachtssingen vom 17. bis 19. Dezember geplant. Angesichts der steigenden Infektionszahlen wäre es zu riskant gewesen, daran festzuhalten, sagte Eymael: „Gesundheit ist und bleibt das höchste Gut.“ Zu der Veranstaltung, die in diesem Jahr zum 23. Mal stattgefunden hätte, seien in der Vergangenheit an den drei Tagen etwa 1000 Besucher gekommen. Die Kontrolle, ob die Hygienevorschriften eingehalten werden, sei von den Organisatoren angesichts der erwarteten Besucheranzahl nicht zu leisten gewesen. „Das Fest lebt von der Gemütlichkeit, die unter diesen Voraussetzungen auch nicht gegeben gewesen wäre“, nannte er einen weiteren Grund. Es sei alles fix und fertig geplant, die Künstler seien engagiert gewesen. Diesen müsste man nun leider absagen, bedauert er.

„Wir laden aber jeden zum Spaziergang durch ganz Seebach ein“, sagt der Ortsvorsteher. Die aufwendige Weihnachtsbeleuchtung sei bereits fertig, der Schwerpunkt liege wie immer rund um den Dorfplatz. Aber ein Rundgang durch den gesamten Ortsteil lohne sich. Ebenfalls aufgrund der hohen Infektionszahlen fällt auch der für den 2. Januar geplante Neujahrsempfang aus.