Am Samstag, 19. Februar, können sich Interessierte von 10 bis 14 Uhr in der Weisenheimer Turnhalle mit Impfstoffen von Biontech oder Moderna impfen lassen. Das teilt Bürgermeister Michael Bähr-Burkhardt (CDU) mit. Die Gemeinde unterstütze die von Apotheker Oliver Teichmann und der Weisenheimerin Christiane Kesselring gestartete Initiative. Um Anmeldung unter 0177 7534140 oder an buero@b-d-agentur.de wird gebeten.