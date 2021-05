Bereits am 10. Mai gegen 14 Uhr haben damals unbekannte Jugendliche am Dorfplatz in Weisenheim am Sand eine Lampe und die Decke eines Wartehäuschens sowie einen Briefkasten der Deutschen Post beschädigt. Sie richteten nach Polizeiangaben einen Schaden von 800 Euro an. Die Täter konnten zwar vor Ort nicht mehr angetroffen werden, doch durch mehrere Zeugenaussagen und umfangreiche Ermittlungen – unter anderem an Schulen – gelang es den Beamten, vier jugendliche Randalierer zu ausfindig zu machen. Gegen sie wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt.