Die Erlebnisweinprobe auf der Limburg wurde tatsächlich eine solche.Zusätzlich zu den trockenen Weinen im Glas gab’s reichlich Nass von oben. Vom Feiern hat das keinen abgehalten. Eine will das sogar ein Jahr länger machen als geplant.

Die Tische im Refektorium der Limburg waren in festlichem Weiß gedeckt. An ihnen hatten gut gelaunte Menschen Platz genommen und freuten sich auf das, was kommen sollt, nämlich eine Erlebnisweinprobe