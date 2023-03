Am Samstag jährt sich zum 78. Mal der Tag des Bombenangriffs auf Bad Dürkheim. Rund 300 Tote, zahllose Verletzte und eine nahezu total zerstörte Innenstadt waren die schreckliche Folge des Bombenangriffs auf die Stadt am Sonntag, 18. März 1945, einem Frühlingstag kurz vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs.

Glogger legt Kranz nieder

„Wir gedenken an die schrecklichen Ereignisse während des Zweiten Weltkrieges und sehen gleichzeitig das unfassbare Leid in der Ukraine. Seit über einem Jahr tobt dort ein sinnloser und grausamer Angriffskrieg Putins und ein Ende ist nicht abzusehen. Wir bekennen uns an diesem Tag zu Frieden und Freiheit auf der ganzen Welt“, betont Bürgermeister Christoph Glogger (SPD). Gemeinsam mit den Beigeordneten wird das Stadtoberhaupt am Vormittag des 18. März einen Kranz am „Feuervogel“ auf dem Stadtplatz niederlegen. Mit diesem und einem weiteren Kranz am Ehrenmal auf dem Hauptfriedhof wird auch in diesem Jahr der Opfer des Geschehens am 18. März 1945 gedacht.