Jeder nur einen Koffer: Vor 80 Jahren sind über 820 Juden aus der Pfalz ins Internierungslager Gurs deportiert worden. Die meisten davon fanden dort oder in einem Vernichtungslager den Tod. Dass das nicht vergessen wird, dafür setzen sich Menschen in der Region ein. Am Donnerstag wollen sie nicht nur an Nazi-Unrecht, sondern an das Leben der Opfer erinnern.

Es ist eine schreckliche Statistik, die Manfred Geis zu Papier gebracht hat. Von 18 Juden, die am Donnerstag vor 80 Jahren aus Bad Dürkheim nach Gurs deportiert werden, kommen später zehn ins Vernichtungslager Auschwitz und werden dort ermordet. Der ehemalige SPD-Landtagsabgeordneter hat sich das auf einem Zettel notiert. Im Vernichtungslager Majdanek verliert ein anderer Dürkheimer Jude sein Leben. Zwei Menschen sterben in Gurs, bei einer Person verliert sich die Spur. Vier Menschen überleben.

Geis hat einen Arbeitskreis ins Leben gerufen, der die demokratische Stadtgeschichte in den Fokus nimmt. Zusammen mit der Stadt will dieser am Donnerstag erinnern, was am 22. Oktober 1940 in Bad Dürkheim geschehen ist.

Heute ist das, was damals passiert ist, als „Wagner-Bürckel-Aktion“ bekannt. Als „judenfrei“ wollten die Gauleiter Robert Wagner (Baden) und Josef Bürckel (Saarpfalz) die Gebiete bezeichnen können, wie es im menschenfeindlichen Sprachgebrauch der Nationalsozialisten heißt. Am 21. und 22. Oktober 1940 lässt das Regime 6500 Juden aus Baden, der Pfalz und dem Saarland abholen. Die Menschen werden in Bussen zu Sammelstellen gefahren und in Zügen ins Internierungslager Gurs gebracht. Mehrere Tage sind die Menschen unterwegs.

Sie kommen in ein Lager, in dem die Zustände erbärmlich sind, beschreibt Historiker Roland Paul in seinem Buch „Pfälzer Juden und ihre Deportation nach Gurs“. Die Gebäude sind fensterlos und unbelüftet, die Verpflegung mangelhaft. Menschen sterben an Unterernährung oder an Krankheiten. Die hygienischen Zustände werden als katastrophal beschrieben.

In den Lagern sind noch viel mehr Pfälzer Juden, als die, die direkt aus der Pfalz hier ankommen. Einige sind in den Jahren zuvor in die Großstädte umgezogen, in der vergeblichen Hoffnung, hier besser durchzukommen. Einer von ihnen ist Ludwig Strauß. Der lebt zwar zum Zeitpunkt seiner Deportation in Mannheim, ist aber eigentlich Dürkheimer und in der Stadt als Lehrer, Liedertafel-Dirigent und Vorsitzender des Gewerbevereins tätig. Auch er und seine Frau verlieren in Frankreich ihr Leben, erfrieren in einer kalten Nacht.

Mit Ludwig Strauß sollten sich Arbeitskreis und Stadt noch intensiver beschäftigen, findet Geis. Denn es gelte auch das Leben der Opfer zu würdigen. Oft wirke es so, als hätten sie kein Leben gehabt. Auch Rosa Maas, die als Theatermacherin auf der Hardenburg wirkte, soll wieder mehr in den Fokus rücken. Vielleicht seien sogar dort wieder Inszenierungen in der Tradition der alten Aufführungen möglich, überlegt Geis. Er kann sich auch vorstellen, einen Stadtplan aufzulegen, wo die Wohnungen und Geschäfte der Juden eingezeichnet sind. Außerdem will der Arbeitskreis weiter die Geschichte aufarbeiten. So gelte es noch zu klären, von wo aus die Menschen vor 80 Jahren deportiert worden sind. Hier sei der Arbeitskreis für Hinweise dankbar.

Geplant ist in Bad Dürkheim zum Gedenktag eine Art „Verbeugung“, so Geis. Es werden Texte vorgelesen, vor allem die Biografien der Deportierten. Diese hat Conny Stump mit Hilfe des Buchs von Paul und eigener Recherche zusammengestellt. Veranstalter der internen Gedenkstunde ist die Stadt. Coronagerecht soll es eine kleine Veranstaltung werden. Vielleicht sei im nächsten Jahr mehr möglich, sagt Geis, der mit dem Arbeitskreis auch zu anderen Themen aktiv sein will. 20 Leute sind es derzeit, Mitstreiter sind ausdrücklich erwünscht.

Gemeinsam Weg der Strauß-Geschwister gehen

Allein ist Martin Schwarzweller in Ellerstadt am Werk. Er bezeichnet sich als „Anti-Nazi“. Als Jugendlicher kam er an eine Reihe Unterlagen, die die Gemeinde Ellerstadt habe entsorgen wollen, erzählt der 62-Jährige. Die Dokumente zeigen, was in Ellerstadt in der Nazi-Zeit passiert ist. In Vorträgen hat das der Geschäftsführer des Sportbundes Pfalz vor zwei Jahren dargelegt. Hatte er keine Bedenken, als Ur-Ellerstadter Beschämendes aus der Geschichte darzustellen? Da sei er schmerzfrei, sagt Schwarzweller. Er hat Zeitzeugen befragt, die damals als Kinder den Krieg, aber auch die Ausgrenzung der jüdischen Nachbarn miterlebt haben. Und hier hätten die Leute geradezu befreit gesprochen, froh, es endlich erzählen zu können, berichtet Schwarzweller. Was sie erzählen, ist nicht angenehm. Wenn der Vater plötzlich dem Stammkunden nicht mehr die Haare schneiden oder die Mutter ihrer Nachbarin nicht mehr das kleinste Almosen gewähren darf.

1933 leben in der Pfalz laut Paul noch fast 6500 Juden. Also viel mehr, als es die Anzahl der im Jahre 1940 Deportierten vermuten lässt. Viele verlassen schon in den ersten Jahren der Nazi-Herrschaft Deutschland. Die Pogrome 1938 verschlechtern die Lage nochmals. Zu diesem Zeitpunkt hatten bereits etwa 5000 Juden das Land verlassen oder waren in die rechtsrheinischen Großstädte gezogen.

Andere bleiben, wie der Ellerstadter Ferdinand Strauß und seine Schwestern Lina und Irma. Strauß hat ein Textilgeschäft, hinkt als Folge einer Verletzung aus dem Ersten Weltkrieg und ist zahlreichen Anfeindungen ausgesetzt.

Ihr Heimatdorf – alle sind in Ellerstadt geboren – verabschiedet Strauß und seine Schwestern vor 80 Jahren mit Beschimpfungen. Zeitzeugen, die Schwarzweller befragt hat, beschreiben, wie Jugendliche Verunglimpfungen brüllen, als Strauß zum Rathaus zitiert wird, um dort etwas zu unterschreiben. Wahrscheinlich eine Verzichtserklärung auf sein Eigentum, vermutet Schwarzweller. Wenig später wird das Eigentum der Geschwister versteigert, solche Auktionen gibt es überall in der Pfalz.

Den Weg vom Wohnhaus der Geschwister, neben der Weinstube Ultes, will Schwarzweller mit Interessierten am Donnerstag gehen. Der Verein Ellerstadter Ortsgeschichte lädt zu dieser Gedenkveranstaltung um 11 Uhr ein. Treffpunkt ist in der Fließstraße vor der Weinstube Ultes. Anmelden muss man sich nicht

Die Strauß-Schwestern sterben in Gurs. Ferdinand Strauß überlebt und kehrt als einer der wenigen Überlebenden zurück. Er stirbt 1965 in einem Neustadter Altersheim.

Er wolle nicht verurteilen, wisse nicht, wie er selbst gehandelt hätte, sagt Schwarzweller über die Nazi-Zeit. Aber darüber reden müsse ja erlaubt sein.

Erinnerung aufrechterhalten

Von Wachenheim werden am 22. Oktober sieben Menschen nach Gurs deportiert. Noch im Jahr 1933 hatten im Ort 16 Menschen jüdischen Glaubens gelebt, beschreibt Chronist Michael Wendel.

Die Erinnerung soll auch in Wachenheim aufrechterhalten werden, findet Beate Hoffmann. Sie und andere haben sich in der Initiative Erinnerungskultur zusammengetan, um ein Bewusstsein für bedeutsame Tage in der Geschichte zu schaffen. Gemeinsam wollen auch sie am Donnerstag an die Deportation vor 80 Jahren erinnern. Treffpunkt ist am Luisenbrunnen um 18.30 Uhr. Anmelden (Iek-wachenheim@gmx.de) ist erwünscht, aber nicht zwingend notwendig. Aus Weisenheim am Sand und Weisenheim am Berg wurden an diesem Tag ebenfalls Juden deportiert.

Auch Paul macht in seinem Buch eine grauenhafte Statistik auf. Von den über 820 Menschen, die aus der Pfalz nach Gurs gekommen sind, findet die Mehrzahl den Tod. Über 350 werden in die Vernichtungslager des Ostens verschleppt, dort überlebt kaum einer. Über 200 sterben in Frankreich. Von den Überlebenden kehren nur wenige in die Pfalz zurück.