Nach der Amokfahrt mit fünf Toten am Dienstag in Trier hat der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) am Donnerstag für das Wochenende eine erhöhte Polizeipräsenz in den Innenstädten der Ober- und Mittelzentren im Land angekündigt. Konkrete Hinweise auf Gefährdungslagen lägen nicht vor, betonte der Minister aber in der Pressemitteilung. Das Polizeipräsidium Rheinpfalz in Ludwigshafen hat am Freitag auf Anfrage bestätigt, dass auch im Mittelzentrum Bad Dürkheim mehr Beamte als üblich vor Ort unterwegs sein werden.

Auch Unterstützung durch Bereitschaftspolizei

„Uniformierte und zivile Kräfte sind im Einsatz“, berichtet eine Sprecherin des Präsidiums von den Plänen fürs Wochenende. Landesweit werde es zudem Unterstützung durch die Bereitschaftspolizei geben, „die Einsatzkräfte sind wohl auch in Bad Dürkheim unterwegs“. Wie die Sprecherin betont, soll mit der verstärkten Präsenz das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung gestärkt werden, „wir werden aber zugleich auch die Einhaltung der Corona-Regeln kontrollieren“.