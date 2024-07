Louisa Werner und die U16-Handball-Nationalmannschaft haben bei den European Open Anfang Juli in Göteborg das Finale gegen die Schweiz nur knapp verloren. Das Team sicherte sich damit die Teilnahme am European Youth Olympic Festival 2025 in Skopje. Für die junge Torhüterin ist es eine gewonnene Silbermedaille.

„Ich persönlich fand das Turnier und den Lehrgang sehr bereichernd. Ich konnte sowohl spielerisch als auch menschlich viel lernen. Es war eine unglaubliche Erfahrung, auf so einem hohen Niveau