Man kennt ihn aus der Region: Giovanni Weisheit, Artist und Sänger, hat es letzten Samstag bei der TV-Castingshow DSDS in den „Recall“ geschafft. Wie das „backstage“ abläuft.

Aktuell läuft auf RTL die 22. Staffel der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS). Mit dabei ist Giovanni Weisheit, dessen Zirkus während der Coronazeit in Bad Dürkheim stand und der schon mehrfach als Sänger und Artist in der Region aufgetreten ist, unter anderem bei Festen der Lebenshilfe in Bad Dürkheim.

Eine Hürde hat er letzten Samstag geschafft: Er ist im „Recall“ und damit unter den Top 30. Für seinen Song „Feeling Good“ von Michael Bublé, den er mit viel Kopfstimme individuell interpretierte, erhielt er von der Jury, der neben Dieter Bohlen auch der Rapper Bushido und Ballermann-Sängerin Isi Glück angehören, alle drei Ja-Stimmen. Bohlen lobte ihn: „Ihr Schausteller habt’s einfach drauf!“

Einer unter Zehntausenden Bewerbern

„Ich habe auf den sozialen Medien nach der Show viele positive Rückmeldungen bekommen“, sagt Weisheit über die Resonanz im Gespräch – aber es gebe auch Missgunst, damit müsse man umgehen können. Beworben hat sich Weisheit letztes Jahr in Frankfurt. Im Vor-Casting interpretierte er „My Way“ von Frank Sinatra. „Der Titel entspricht meiner Lebenseinstellung, ich gehe meinen Weg. Ich singe das Lied auch im Finale im Zirkus und kann da mein ganzes Gefühl reingeben“, erzählt er. Unter mehreren Zehntausend Bewerbern bundesweit wurde er schließlich als Teilnehmer zu DSDS eingeladen.

Die Aufzeichnung zur aktuellen Staffel fand letztes Jahr in Köln statt, dazu reiste er mit seiner Partnerin Vanessa Neigert, die 2009 bei DSDS teilnahm, an. Die Begleitpersonen mussten in der Lounge des Hotels warten, ehe die Teilnehmer einzeln zum Casting aufgerufen wurden und im Fahrstuhl nach oben Richtung Dieter Bohlen fuhren.

In einem Stockwerk wurden sie verkabelt, in einem weiteren öffnete sich der Aufzug direkt vor der Jury, in der Szenerie, die man aus dem Fernsehen kennt. „Dann muss man auf den Punkt Leistung bringen. Das ist gar nicht einfach, wenn man das nicht gewohnt ist. Ich bin in der Showbranche aufgewachsen, für Anfänger würde ich nicht empfehlen, sich dem Druck auszusetzen“, sagt er. Er selbst habe sich „einfach“ auf sich konzentriert. Nach dem ersten Vorsingen trafen sich alle erfolgreichen Teilnehmer im „Golden Room“. Dort verfolgten sie mehrere Stunden gemeinsam die Auftritte der Mitbewerber und warteten auf die Entscheidung der Jury. Die Stimmung untereinander sei respektvoll gewesen. Nochmals wurden die Teilnehmer dann einzeln oder in Gruppen zur Entscheidungsrunde gebeten. Giovanni bekam mit „Abii“ aus Koblenz ohne weiteren Auftritt die Recall-Karte, viele mussten nochmal ran.

Verbindungen zu Freinsheimer Sängerin

Seinen Erfolg feierte Giovanni mit Freunden und Bekannten bei der „Red Carpet Superstar Night“ in einem Eventrestaurant in Darmstadt. Dort trat er nochmal neben Marie Winter („Immer wieder sonntags“), Gabriele Draudt, Chansonsängerin aus Darmstadt, Freundin Vanessa Neigert und Susey Wendy Blum aus Freinsheim, der Finalistin aus „The Voice Kids“, für seine Gäste auf.

DSDS sei eine Erfahrung, er verfolge aber weiterhin seine Karriere als Artist und Sänger. Seinen ersten Auftritt vor mehreren Tausend Zuschauern wird er am 1. Mai beim „Bild-Renntag“ in Gelsenkirchen haben, weitere Fernsehauftritte sind bereits geplant.