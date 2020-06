Die einen verteidigten die Tabellenführung, die anderen holten einen Kantersieg: Die Tennisclubs der Region feierten am Wochenende Erfolge – kassierten aber auch einige teils deutliche Niederlagen.

TC Schwarz-Weiß Bad Dürkheim

Die Herren 55 des TC Schwarz-Weiß Bad Dürkheim haben in der zweiten Begegnung der Saison beim TC Wallerfangen mit 6:3 gewonnen und damit knapp die Tabellenführung in der Südwestliga verteidigt. Nach den Einzeln stand es 4:2 durch Siege von Ronald Jung, Bruno Mele, Thorsten Bartels und Uwe Semrau. Auch zwei der anschließenden Doppel konnten die Dürkheimer durch Jung/Mele und Thomas Brecht/Semrau für sich verbuchen. Die Herren 50 unterlagen in der A-Klasse beim TC Mutterstadt II mit 2:19. Den einzigen Sieg holte Stefan Müller mit seinem Einzel. Das Damenteam war beim TC RW Kaiserslautern II zu Gast und unterlag mit 5:16. Erfolgreich war Wiebke Asbahr im Einzel, sie konnte auch mit Kristin Rissland das erste Doppel gewinnen. Ihren ersten Sieg feierten die Herren I in der Verbandsliga beim BASF TC Ludwigshafen III. Nach Erfolgen in den Einzeln durch Leon Zill, Christoph Auchter, Sebastian Ondas und Philipp Lucas konnte das zweite Doppel David Kardol/Lucas noch drei Punkte einfahren. Damit war der erste Saisonsieg mit 11:10 geschafft. Die Herren III (C-Klasse), vorwiegend aus Jugendspielern bestehend, empfingen auf der heimischen Anlage in der Kanalstraße den TC Meckenheim II und mussten eine herbe 2:19 Niederlage einstecken. Lukas Honzen gewann das einzige Einzel, und zwei weitere Einzel gingen denkbar knapp an die Gäste.

In der Jugendabteilung gab es am Freitag einen Sieg und eine Niederlage. Die Mädchen U15 (A-Klasse) hatten gegen den TC Maxdorf eine beruhigende 8:2 Führung herausgespielt durch Helena Frey, Saskia Solbach und Anika Giesenberg. Auch die beiden Doppel mit Frey/Vivian Nagel, Solbach/ Giesenberg konnten gewonnen werden. Die Jungen U15 (A-Klasse) hatten gegen TC GW Frankenthal Heimrecht. Durch Erfolge von Lennart Kauhs und Marek Müller stand es nach den Einzeln 4:4. Die Dürkheimer konnten kein Doppel gewinnen, der Endstand lautete 4:10 für Frankenthal. Ihre Tabellenführung behaupteten am Samstag die Junioren U18 I (B-Klasse) durch einen weiteren 14:0-Sieg gegen TC Römerberg/Heiligenstein. Die erfolgreichen Spieler waren Lennart Kauhs, Malte Frantzke, Jan Müller und Lars Wienstein. Eine schwierige Aufgabe hatten die Jungen U18 II (C-Klasse). Sie empfingen TC Grün-Weiß Neustadt II. Nur Laurenz Keitel punktete, der Endstand war 2:12 für die Gäste.

TC Wachenheim

Nachdem die in der Pfalzliga spielenden Herren 40 bereits am vergangenen Wochenende mit einem 13:8-Erfolg über die TC 81 Kaiserslautern in die neue Medenrunde gestartet waren, gelang ihnen an diesem Spieltag ein 21:0-Kantersieg über den TSV 1978 Hassloch. Im heimischen Burgtal konnten sich in den Einzeln auf Wachenheimer Seite Florian Volk, Thomas Beuttler, Tanguy Le Cocguic, Robert Orlic und Andreas Volz in je zwei Sätzen durchsetzen. Enger wurde es bei Martin Conrad, der für seinen Sieg einen Match-Tiebreak benötigte. Ebenfalls in den Match-Tiebreak musste das Wachenheimer Doppel Volk/Beuttler, den es am Ende mit 10:8 gewann. Den klaren Zu-Null-Sieg stellten dann die beiden abschließenden Doppel Rüdiger Göbel/Conrad und Le Cocguic/Volz sicher. Die in der B-Klasse spielenden Wachenheimer Herren 40 II starteten mit einem Auswärtsspiel beim TC Blau-Weiss Maxdorf in die neue Saison. Dem blau-weißen Vierer-Team mussten sich die Wachenheimer am Ende trotz hartem Kampf mit 0:14 geschlagen geben.Im Jugendbereich mussten die in einer Spielgemeinschaft mit dem Sportpark Friedelsheim in der B-Klasse spielenden Mädchen U15 eine 6:8 Niederlage beim TC Offenbach hinnehmen. Nach drei Einzelsiegen durch Luise Seiberth, Ninon Le Cocguic und Paulina Schirimer konnten die Gäste beide Doppel gewinnen und die Punkte mit nach Hause nehmen. Die Gemischt-U10 des TCW verlor in der B-Klasse nach nur einem gewonnenen Doppel mit 3:11 gegen den TC Rödersheim-Gronau.

TCL Weisenheim am Sand

Zum Rundenauftakt schlugen die Herren 60 daheim den TC Flomersheim I mit 12:2. Winfried Schneeberger, Hans-Werner Schubar und Rainer Grießbach sorgten für ein 6:2 nach den Einzeln. Die Doppelpunkte blieben nach Siegen von Schneeberger/Gansert und Schubar/Grießbach ebenfalls in Weisenheim. Die Herren des TCL spielten in der A-Klasse 7:7 gegen den TC Ludwigshafen Oppau I. Yannik Zimmerer und Thorsten Groh punkteten in den Einzeln und im gemeinsamen Doppel für Weisenheim. Die Herren 50 feierten einen 19:2-Heimerfolg gegen den SV Bobenheim-Roxheim. Lars Kesselring, Bernd Geiger, Jörg Schneider, Thomas Scharl und Thomas Metzger stellten die Weichen auf Sieg. Ohne Satzverlust trugen die Doppel Kesselring/Schneider, Scharl/ Mathis und Metzger/Matejcek zum Erfolg bei.Die zweite Niederlage im zweiten Spiel kassierte die U15 der Jungen. Beim 2:12 gegen den TC Grün Weiss Frankenthal konnte sich lediglich Lorenz Sliwka für die Weisenheimer behaupten.

TC Sportpark Friedelsheim

Drei Siege holten die TC-Jugendteams. Die Mädchen U18 mit Romy Orlic, Franca Göbel, Alissa Stoll und Teresa Nießner feierten zu Hause einen 14:0 Sieg gegen den TC Flomersheim. Die Jungen U15 mit Luis Gualdoni, John Luca Kujundzik, Tim Schlindwein und Paul Hägele traten auswärts gegen den TC Dannstadter Höhe an. Nach gewonnenen Einzeln von Gualdoni, Schlindwein und Hägele und einem von Gualdoni/Hägele gewonnenen Doppel entschied die U15 die Begegnung mit 9:5 für sich. Anna Maya Franz, Maximilian Hebestreit, Jonathan Singler, Luis Conrad und Karol Müller traten bei der gemischten U12 gegen den TC Limburgerhof an. Drei Niederlagen und ein Sieg im Einzel von Hebestreit sorgten für einen 2:6-Rückstand. Nach zwei Doppelsiegen von Franz/Singler und Hebestreit/Müller, fuhr die Mannschaft mit einem 8:6 Sieg im Gepäck nach Hause.