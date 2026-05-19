Die Schar der Besucher war groß beim Internationalen Museumstag im Pfalzmuseum für Naturkunde. Kreativ-Angebote wurden ebenso rege angenommen wie die fachkundigen Führungen.

Lena und Jana, beide neun Jahre alt, sind aus Frankenstein zum Internationalen Museumstag gekommen. Gezielt haben sie im Pfalzmuseum den Infotisch „Reisende der Lüfte“ aufgesucht. Hier zeigt Zoologin Katharina Schneeberg die unterschiedlichen Strategien von Schmetterlingen, die kalte Jahreszeit zu überleben. Da gibt es die Wanderfalter, die in wärmere Regionen ziehen. Unter ihnen sorgt der Windenschwärmer für wahre Rekorde: Mit Rückenwind erreicht er Spitzengeschwindigkeiten von 100 Stundenkilometern. „Das imponiert besonders den Jungs: Von den Vorlagen suchen sie sich meistens diesen Falter aus“, stellt Katharina Schneeberg fest.

Überhaupt kommt das Ausmalen von Schmetterlingen bei den jungen Museumsbesuchern besonders gut an. Lena und Jana haben sich für den hübschen Admiral entschieden, während die achtjährige Mathilda mit leuchtendem Gelb den Zitronenfalter anmalt. Dass man dabei solche Arten konkret kennenlernt, ist ein willkommener Lerneffekt.

Auch in der Forschungswerkstatt des Pfalzmuseums können große und kleine Besucher Schmetterlinge erforschen, etwa beim Blick durch das Binokular: Hier zeigt sich, wie fein die Flügel aus Schuppen aufgebaut sind. Außerdem geben die Museumspädagoginnen Dorothee Suray und Birte Schönborn Anleitungen bei Bastelarbeiten zum Thema Falter.

Auffällige und unauffällige Tier-Einwanderer

Parallel zu den vielfältigen Angeboten eigener Aktivitäten finden mehrere Führungen statt. Tatsächlich geht es dabei international zu: Jasmin Gundlach bietet eine englischsprachige „Guided Tour“ an, während Olga Skibina die interessierten Gäste in ukrainischer Sprache durch die Räume führt.

Zugewanderte Arten präsentiert Museumsdirektor Frank Wieland bei seiner Führung „Tierisch neu in Deutschland“. Die sogenannten Neozoen fallen den Menschen besonders dann auf, wenn sie Probleme bereiten, wie etwa der Waschbär oder der Signalkrebs. Es gibt aber auch unauffällige Einwanderer, unter denen Wieland den nur fünf Millimeter großen Asiatischen Gleditschien-Samenkäfer vorstellt. Weil die Gleditschie in vielen Städten angepflanzt wird, kann sich der Käfer zwar ausbreiten, gilt aber trotzdem als ungefährlich. Ganz anders der Asiatische Laubholzbockkäfer: Dieser Baumschädling befällt gesunde Bäume fast aller Laubholzarten und bringt sie bei starkem Befall zum Absterben. Sein Fund ist meldepflichtig.

Wie vielfältig sich Pflanzen ausbreiten, erklärt Botanikerin Julia Kruse an etlichen Beispielen. Von Schleudermechanismen wie beim Ginster über das Anhaften der Kletten bis zum Schwimmen mit dem Strom reichen die Verbreitungsformen in der Flora. Auch erfahren die Gäste, dass Springkräuter ihre Samen explosionsartig ausschleudern und Ameisen die Samen von Schneeglöckchen verschleppen. Ob im Reich der Pflanzen oder Tiere – immer wieder zeigt sich beim Museumstag, wie erfinderisch die Natur vorgehen kann.