Kira Hassert stellt in Seebach handgemachte Designerkerzen aus nachhaltigem Rapswachs her. Was ursprünglich als Hobby begann, hat sich zu einer ernstzunehmenden Produktion ausgeweitet. Hilfe kam auch von den 3D-Druck-Experten der BBS.

Regale und Tische voller Kerzen und Silikonformen, Herdplatten auf denen wachsbekleckerte Kochtöpfe stehen, ein 25-Kilo-Sack mit Wachsplättchen, es liegen Dochte und kleine Tütchen mit Farbpigmenten herum. So sieht Kira Hasserts ehemaliges Kinderzimmer aus, das sie zum Kerzenlabor umfunktioniert hat. „Zuerst war es ein Corona-Hobby“, lacht die 27-jährige Marketingexpertin. Sie hätte aber so viel tolles Feedback bekommen, dass sie sich entschlossen habe, das Ganze größer aufzuziehen. Sie hat sich auf XXL-Kerzen spezialisiert, möchte sich so von der Masse abheben. „Meine Kerzen sollen auch Dekoration sein, ein Einrichtungsgegenstand!“, erklärt sie, warum sie an den Erfolg glaubt.

Ihre ersten Kerzen goss sie mit Silikonbackformen, später formte sie sich ihre eigenen Modelle aus Ton und brachte sich die Herstellung der Silikonformen selbst bei. Mittlerweile hat sie einen Hersteller gefunden, der das für sie erledigt. „Es macht mir wahnsinnig viel Spaß, Kerzen zu designen“, sagt die junge Frau. Ihre Abschlussarbeit des Kunstleistungskurses am Dürkheimer Werner-Heisenberg-Gymnasium zeigt ihre Kreativität. Ihre Skulptur zum Thema Kunst und Gesellschaft „saß“ zunächst in der Schule, wurde im Jahrbuch 2012 abgebildet und hockt heute an der Treppe im Elternhaus.

Elternhaus statt Lockdown

Eigentlich lebt Hassert seit zwei Jahren in London. Sie ist für strategisches Marketing in einer Firma, die Beratung für Experience-Design anbietet, zuständig. Zuvor hat sie in San Francisco und New York gelebt, Business Management und Internationales Marketingmanagement studiert. Zurück nach Deutschland ist sie gegangen, als die Lebenssituation in Großbritannien mit dem dortigen Lockdown immer schwieriger wurde. Sie ist nach wie vor für ihren Arbeitgeber tätig, nur steht ihr Computer jetzt eben in Seebach.

Ihre besonders großen XXL-Kerzen und die ungewöhnlichen Formen, wie „La belle Pomme“, eine weibliche Rückansicht, benötigen eine längere Entwicklungszeit. Auch die Art, Größe, Anzahl und Platzierung der Dochte sind schwierig. „Da stehen dann schon mal zehn Kerzen im Zimmer und brennen vor sich hin“, lacht Hassert. Das alles sei ein langwieriger Lernprozess für sie. Sie spricht von Optimierung des Gießprozesses, Abbrennradius und der Suche nach den richtigen Materialien. „Ich könnte ein Buch darüber schreiben , was wir alles probiert haben“, erzählt die 27-Jährige.

Für die Herstellung der Gießformen benötigt Hassert exakte Prototypen. Hierbei ist sie auf die Kompetenz der Berufsbildenden Schule Bad Dürkheim im 3D-Druck aufmerksam geworden. Mit deren Hilfe hat sie die entsprechenden CAD-Programme erstellt und sich Probedrucke machen lassen. „Das war ein wertvoller Erfahrungsaustausch“, ist Hassert dankbar für die Beratung. „Wir unterstützen gern bei der Zukunftsentwicklung“, sagt Schulleiter Stephan Hardt. Mittlerweile hat Hassert ihren eigenen 3D-Drucker zuhause.

Zusammenarbeit mit WNSTR

Ganz wichtig sind der jungen Designerin nachhaltige Materialien. Daher sind ihre Kerzen aus veganem Rapswachs aus Deutschland. Vielen Menschen sei gar nicht bewusst, dass Kerzen häufig aus Paraffin, einem Abfallprodukt der Erdölindustrie sind, sagt sie und verweist darauf, dass Rapswachskerzen viel langsamer und dabei fast rußfrei abbrennen. Auch die Farbpigmente und Dochte sind nachhaltig.

Ihre Kerzen sind etwas teurer, gibt sie zu. Aber alles sei Handarbeit und die Herstellung schließlich sehr zeitaufwendig. Für ihre 16x16 Zentimeter großen XXL-Bubbles hat sie derzeit nur eine Form, durch die lange Trockenzeit könne sie daher am Tag nur ein bis zwei Exemplare herstellen. An einem ganz bestimmten Design kam sie als Pfälzerin nicht vorbei: Die Dubbeglaskerzen sind seit kurzem exklusiv beim Label WNSTR erhältlich. Weitere Kooperationen hat sie mit Purelei, einem Start-up, das ansonsten hauptsächlich Schmuck vertreibt, dem Glamour-Magazin, bei dem ihre Kerzen als Abo-Prämie fungieren und auch Westwing, Deutschlands größtes E-Commerce für „home and living“ will ihre Kerzen anbieten. Tisant, so heißt ihr Start-up, ist schon gut im Geschäft.

Ein weiterer Vorteil des Kerzenlabors im Elternhaus ist der Fundus an Hilfsmitteln. Damit die Silikonformen mit dem heißen Wachs sich nicht verformen, müssen sie stabilisiert werden. Für die XXL-Bubbles hat Hassert sich einen Rahmen aus alten Legosteinen ihres Bruders gebastelt.

