Nicht nur für die Menschen begann 2021 ruhiger als seine Vorgänger – auch Tiere konnten wegen des faktischen Böllerverbots entspannter in das neue Jahr starten. Zwar wurde in der Region geknallt, allerdings lange nicht so viel und so lange wie üblich, so die Beobachtung der Feuerwehren. Kater Honolulu, hier von unserer Fotografin beim Katerfrühstück an Neujahr in Szene gesetzt, hofft, sich die vergangenen Monate mit dem Jahreswechsel schnell aus dem Pelz schütteln zu können – und wünscht gemeinsam mit der Dürkheimer Lokalredaktion der RHEINPFALZ ein schönes und vor allem gesundes Jahr 2021!