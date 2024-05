Das Land habe den Antrag von Bobenheim am Berg für eine Aufnahme in die Partnerschaft zur Entschuldung von Kommunen in Rheinland-Pfalz bewilligt und einem entsprechenden Vertrag zugestimmt. Das teilte Bürgermeister Dietmar Leist (CDU) in einer Sitzung des Gemeinderats mit. Aufgrund dieses Vertrags werden von den knapp 316.000 Euro Liquiditätskrediten der Gemeinde 114.200 Euro vom Land übernommen. Den Restbetrag muss die Gemeinde innerhalb von 30 Jahren abzahlen. Liquiditätskredite sind Schulden, die gemacht wurden, um laufende Aufgaben bezahlen zu können. Leist hatte noch eine weitere erfreuliche finanzielle Nachricht: Die Gemeinde bekommt für ihren Wald für das laufende Jahr einen Landeszuschuss in Höhe von 27.280 Euro aus dem Fördertopf für naturnahe Waldbewirtschaftung.