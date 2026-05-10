Nur zwei statt der erhofften sechs Punkte haben die Dürkheimer Hockey-Damen am Wochenende ergattert. Trotzdem bleiben sie in der Oberliga-Tabelle vorne

2:2 beim TV Alzey und 2:2 daheim gegen den TSV Schott Mainz – eigentlich hatten sich die Damen des Dürkheimer Hockeyclubs mehr vorgenommen. Aber da die Verfolgerinnen aus Mainz am Samstag beim VfL Bad Kreuznach mit 1:2 unterlagen, haben die Dürkheimerinnen nun trotzdem einen Punkt Vorsprung in der RPS-Oberliga.

„Wir wollten es heute regeln, aber es hat leider nicht funktioniert,“ bedauerte DHC-Trainer Uwe Krauß. „Wir haben natürlich Glück gehabt, dass Mainz in Kreuznach verloren hat.“ Die Punkteteilung hilft den Dürkheimerinnen mehr als den Mainzerinnen, denn nun hat der DHC mit 15 Punkten aus sieben Spielen einen Vorteil gegenüber Mainz (14 Punkte aus acht Spielen). Am Mittwochabend steht das Nachholspiel des DHC bei der TG Worms an, hier können sich die DHC-Damen einen komfortablen Vier-Punkte-Vorsprung herausarbeiten.

Warnungen des Trainers

Trainer Krauß hatte im Vorfeld gewarnt, das Spiel am Samstag in Alzey auf die leichte Schulter zu nehmen. Die DHC-Damen waren zwar klar besser als die Gastgeberinnen, aber sie nutzten ihre Chancen nicht ausreichend. Sehr früh war der TVA durch Vanessa Hartlep in Führung gegangen, Lydia Bechtoldt-Haase hatte nach einer sehr guten Vorlage von Jana Reither ausgleichen können. Kapitänin Julia Eitel brachte zehn Minuten vor dem Ende die Dürkheimerinnen in Führung, ehe erneut Hartlep kurz danach per Siebenmeter zum 2:2-Endstand ausglich. Alzey habe insgesamt nur drei Kreisszenen gehabt, haderte Kraus mit der Chancenverwertung.

Der Sonntag bot ein ausgeglichenes Spiel. Zwei gleichwertige Mannschaften standen sich gegenüber, Mainz hatte etwas mehr Biss im Zweikampf, sah sich aber einer starken Leonie Lawonn im Dürkheimer Tor gegenüber, die einige Mainzer Chancen vereitelte. Hannah Echternach-Fricke brachte Schott in der zehnten Minute per Ecke in Führung.

Dürkheimer Defensive steht gut

Zwar wurden die DHC-Damen nach dem Rückstand etwas stärker, hatten aber noch kein Glück. Die gute Aktion von Leni Koch in der elften Minute brachte nur eine erfolglose Ecke, Leni Lang blieb etwas später in der Abwehr hängen und Julia Eitel konnte einen Abpraller vom Pfosten aus sehr schwierigem Winkel nicht verwerten. Großes Glück war es für Dürkheim, dass zu Beginn des zweiten Viertels Luisa Hasselmann zur Stelle war und das vermeintliche zweite Tor der Mainzerinnen gerade noch von der Linie kratzte.

Doch die Dürkheimer Defensive stand insgesamt gut, so konnten Lilli Rall, Pauline Lehrer und ihre Kolleginnen einige Angriffe abfangen. In der 42. Minute konnte Emily Behrendt endlich den Nachschuss der fünften Ecke für den Ausgleich nutzen. Im letzten Viertel brachte Jana Reither, die für ihren Zug zum Tor in beiden Spielen ein Lob vom Trainer bekam, eine Rückhand aufs Tor. Lydia Bechtoldt-Haase hielt gerade noch die Schlägerspitze hin und die Gastgeberinnen führten 2:1.

Konter zum Schluss geht knapp vorbei

Doch der Vorsprung hielt nicht, erneut erzieltem Echternach-Fricke per Ecke den 2:2-Ausgleich. Letzte Aktion des Spiels war der Konter von Leni Lang, der knapp am Tor vorbeitrudelte, die Mainzer Torhüterin Clara Schmidt war da schon geschlagen. So blieb es beim leistungsgerechten Unentschieden.

„Wir wussten, dass sie spielerisch stark sind und mehr Drang zum Tor haben als wir,“ kommentierte Uwe Krauß. „Schade, dass wir zu wenig Chancen im Kreis und Ecken kreieren.“ Am Mann und im Ballbesitz seien die Mainzerinnen agiler, zollte er Respekt. Insgesamt sei er dennoch zufrieden, erklärte der Trainer. „Das spielerische Element von hinten über das Mittelfeld nach vorne sieht schon nach gutem Hockey aus,“ lobte er. Aber der Drang zum Tor und das Spiel eins gegen eins müssen noch besser werden.

Dass Pauline Lehrer nach dem Fehlen in der Hallenrunde wieder da sei, sei natürlich gut. „Man hat das Gefühl, sie hat einen Magnet im Schläger.“ Sie stehe immer richtig und habe ein Auge für die Situation. Ein großes Lob bekam auch Leni Lang. Die 16-Jährige beeindruckt schon seit der Vorbereitung durch gute Auftritte bei den Damen. „Sie spielt sehr mutig, ihr fehlt nur noch etwas die Cleverness.“ Der Gelobten macht das Spiel bei den Damen viel Spaß. „Wenn man gegen und mit besseren Spielerinnen spielt, wird man automatisch selber besser“, erklärte Lang. „Ich habe mal draufgehauen, so wie der Trainer immer sagt, schade, dass es nicht geklappt hat,“ kommentierte sie ihre Schlussaktion.

Hasselmann trifft auf die alten Team-Kolleginnen

Luisa Hasselmann bekam ebenfalls von Krauß ein Lob. Am Samstag habe sie noch etwas unglücklich agiert, habe aber am Sonntag das in sie gesteckte Vertrauen zurückgegeben. Damit meinte der Coach nicht nur ihre Rettungstat, sondern erwähnte auch mehrere gute Pässe in den Sturm.

Hasselmann freut sich nun besonders auf das Spiel am Mittwoch bei der TG Worms. Denn noch in der Hinrunde hat sie dort gespielt. Die knapp 20-Jährige hat gerade ihr Studium in Landau begonnen, da liegt Dürkheim für sie näher. „Es macht richtig Spaß hier,“ fühle sie sich in der Mannschaft gut aufgenommen. Es sei ungewohnt für sie, nun gegen ihr altes Team zu spielen. Nervös sei sie dabei nicht, im Gegenteil: „Ich freu mich, alle wiederzusehen.“

Für Trainer Krauß sind die drei Punkte Pflicht, unabhängig davon, wie der Gegner einzuschätzen ist. Die Partie wird am Mittwoch um 18:45 Uhr auf der Jahnwiese in Worms angepfiffen.