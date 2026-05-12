An Christi Himmelfahrt übernehmen sie wieder die Isenach: Die „Dürkheimer Rennenten“ schwimmen um die Wette.

Der Startschuss zum Bad Dürkheimer Entenwettschwimmen fällt am 14. Mai um 14.30 Uhr in der Gerberstraße. Veranstaltet wird das traditionelle Rennen, auf das sich Groß und Klein jedes Jahr freuen, von der Stadt Bad Dürkheim in Zusammenarbeit mit dem Gewerbeverein Bad Dürkheim.

Entlang der Strecke bis zum Ziel, das sich im Kreuzungsbereich Gerber- und Weinstraße Nord befindet, werden nicht nur die Besitzer einer Rennente ihre kleinen gelben Flitzer anfeuern, sondern auch wieder viele Zuschauer das Treiben auf dem Wasser verfolgen. Alle natürlichen und künstlichen Hindernisse sind dabei Bestandteil der Rennstrecke, Enten, die sich unterwegs irgendwo festschwimmen, werden von fleißigen Helfern wieder auf den richtigen Weg geschickt.

Zugelassen sind nur die nummerierten Rennenten, die in der Tourist-Information, dem Stadtmuseum oder im teilnehmenden Einzelhandel in der Dürkheimer Innenstadt für 2 Euro erworben werden können. Die Quietscheenten gibt es ebenfalls online, dann zu einem Preis von 3,20 Euro, hinzu kommen noch Servicegebühren. Der Erlös des Entenwettschwimmens wird wie immer einem guten Zweck gespendet.

Wer eine Rennente sein Eigen nennt, hat die Chance auf einen Bad Dürkheim Gutschein. Die ersten zehn Enten erhalten jeweils einen Gewinn, ebenso die Ente, die als Letzte das Ziel erreicht. Der erste Platz erhält einen Gutschein im Wert von 100 Euro, der Zweitplatzierte einen in Höhe von 50 Euro, der dritte Platz wird mit einem Gutschein im Wert von 25 Euro belohnt. Die Plätze vier bis zehn dürfen sich über 15 Euro freuen. Der letzte Platz wird mit 50 Euro prämiert.

Die Siegerehrung findet direkt im Anschluss an das Rennen auf der Bühne am Schlossplatz statt. Die Ausgabe der Gewinne erfolgt nur gegen Vorlage des Lostickets. Der Gewerbeverein verlost zudem noch 30 Bad Dürkheim Gutscheine im Wert von je 15 Euro. Der Gutschein kann in rund 110 Geschäften in Bad Dürkheim eingelöst werden.