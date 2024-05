Darauf freuen sich garantiert wieder viele kleine und große Stadtfestbesucher: Das Entenrennen, das am Donnerstag, 9. Mai, auf der Isenach in Bad Dürkheim ausgetragen wird, kann sich alljährlich über zahlreiche Zuschauer entlang der Schwimmstrecke freuen.

Los geht es wie immer an der Ecke Gerberstraße, wo die zertifizierten Rennenten um 14.30 Uhr ins Wasser gelassen werden. Von dort bahnen sich die mutigen gelben Schwimmer ihren Weg in Richtung Ziel, das sich weiterhin im Kreuzungsbereich Gerberstraße und Weinstraße Nord befindet. Alle natürlichen und künstlichen Hindernisse auf der Strecke sind Bestandteil der Rennroute. Natürlich werden fleißige Helfer den Rennenten zur Seite stehen, wenn dieses sich zu sehr im Gestrüpp verheddert haben sollten. Dann werden sie mit einem gekonnten Handgriff daraus befreit, damit sie das Rennen fortsetzen können.

Zum Entenrennen werden nur nummerierte „Bad Dürkheimer Rennenten“ zugelassen. Lostickets mit den entsprechenden Startnummern können in der Tourist Information, dem Stadtmuseum oder im teilnehmenden Einzelhandel für 2 Euro erworben werden. Die Quietscheenten sind ebenfalls online für 3,20 Euro (inklusive Vorverkaufsgebühren) und zuzüglich Servicegebühren erhältlich. Zu Redaktionsschluss gab es noch ein paar wenige Exemplare, doch auch diese dürften schnell Besitzer finden. Wer also als Rennentenpate an den Start gehen möchte, sollte sich mit dem Kauf beeilen.

Zu gewinnen gibt es natürlich auch was: Die ersten zehn Enten sowie die lahmste Ente werden mit Bad Dürkheim Gutscheinen mit Werten zwischen 15 und 100 Euro prämiert. Die Preisverleihung findet im Anschluss ans Rennen auf der Bühne am Schlossplatz statt. Die Gewinnausgabe erfolgt nur gegen Vorlage des Lostickets.

Der Gewerbeverein verlost zudem unter allen Teilnehmenden zusätzlich noch 30 Bad Dürkheim Gutscheine im Wert von jeweils 15 Euro. Die Gutscheine können in mehr als 100 Geschäften eingelöst werden.

Der Erlös des Entenwettschwimmens kommt wie immer einem guten Zweck zu Gute. Veranstalter ist die Stadt Bad Dürkheim in Zusammenarbeit mit dem Gewerbeverein Bad Dürkheim. Präsentiert wird das Entenrennen von der VR Bank Mittelhaardt eG.