Zwischen zwei Regengüssen lieferten sich die gelben „Dürkheimer Rennenten“ mit dem markanten roten Schnabel das beim Stadtfest traditionelle Entenwettschwimmen.

Die Zuschauer standen wieder zu Hunderten entlang der Isenach zwischen dem Start nahe der B37 und dem Kreuzungsbereich Gerberstraße und Weinstraße Nord. Veranstalter des Wettschwimmens war die Stadt Bad Dürkheim in Zusammenarbeit mit dem Gewerbeverein Bad Dürkheim, präsentiert wurde das Entenwettschwimmen von der VR Bank Mittelhaardt eG.

Am Start stand ein Radlader in Position, seine Schaufel war gefüllt mit gelben Plastikenten. Fünf Minuten vor dem Start hob der Fahrer die Schaufel und rollte in Position. Stadtbürgermeisterin Natalie Bauernschmitt (CDU) hieß die Menschen am zweiten Tag des Stadtfestes und zum Entenrennen willkommen. Sie hatte vorsorglich ein paar Stiefel dabei, für später, wenn sie im Zieleinlauf ins Wasser der Isenach steigen musste. Hoffentlich halte das Wetter noch ein bisschen, sagte sie. Zumindest während des Rennens blieb es trocken.

Alle Enten waren ausverkauft und begaben sich auf Kommando auf die 344 Meter lange Rennstrecke. Angeführt von der Bürgermeisterin zählte man um 14.30 Uhr den Countdown von zehn abwärts, die Gummienten purzelten in die Isenach und los ging es. Den bisherigen Streckenrekord von neun Minuten und 37 Sekunden gelte es zu brechen, berichtete Bauernschmitt. Ob er dieses Jahr getoppt worden ist, war wegen des Lärms nicht zu verstehen. Alle natürlichen und künstlichen Hindernisse waren wie immer Bestandteil der Rennstrecke. Zahlreiche Helfer beförderten die Entchen, die sich in den Bewuchs oder in eine Lücke am Rand verdrückt hatten, wieder zurück ins fließende Wasser.

Warten auf die erste und letzte Ente

Nachdem das Siegerfeld durch war, kam das Mittelfeld in großen Gruppen hinterher. Am Zieleinlauf standen Bauernschmitt, Weinprinzessin Cecile Herzberger mit geschürztem Kleid und der Vorstand der VR Bank Mittelhaardt, Stefan Langer, im wohl ziemlich kalten Wasser und walteten mit der Feststellung der Sieger ihres Amtes. Die zehn Besten wurden ihrer Platzierung gemäß in einem in Fächer eingeteilten Koffer gesteckt und dem Publikum präsentiert. Dann hieß es, auf die letzte Ente zu warten. Zwei Kandidaten machten die Sache noch einmal spannend und schwammen Kopf an Kopf um den letzten Platz, bis das letzte Fach im Koffer voll war. Auch auf dessen Besitzer wartete ein Preis. Um 14.49 Uhr standen schließlich alle Gewinner fest. „Ente gut, alles gut“, sagte ein Zuschauer.

Gutscheine winken als Preise

Anschließend gaben Bauernschmitt, Weinprinzessin Cecile I. und Stefan Langer die Besitzer der zehn schnellsten Schwimmer auf der Bühne des Schlossplatzes bekannt. Als ersten Preis gab es einen Gutschein im Wert von 100 Euro (Nummer 1702), für den zweiten Platz gab es 50 Euro (843) und für den dritten 25 Euro (1384) für die Plätze bis zehn Gutscheine von je 15 Euro (1266, 1716, 1585, 1274, 745, 1890, 221). Die lahmste Ente (221) war für 50 Euro gut.

Der Gewerbeverein verloste außerdem unter allen Teilnehmern 30 Bad-Dürkheim-Gutscheine im Wert von je 15 Euro. Die Gewinnerliste gibt es unter www.bad-duerkheim.de/entenrennen.