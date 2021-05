An Christi Himmelfahrt schwimmen die Plastikenten in Bad Dürkheim um die Wette. An dieser Tradition wollte die Stadt nach dem „Stattfest“ 2020 auch in diesem Pandemie-Jahr festhalten. Statt in der Isenach gingen die Enten aber diesmal im Salinarium an den Start.

1600 Enten – zum ersten Mal in grüner Farbe – mussten sich wie die Zuschauer auf Facebook und Youtube am Donnerstagnachmittag zunächst 50 Minuten gedulden. Denn das Stadtfest hatte sich wegen des Spatenstichs zur Therme einen Tag zuvor zu einem „Startfest“ für Dürkheims Großprojekt gewandelt.

Danach ein Zeitsprung zurück – irgendwann vor dem 21. April: Bürgermeister Christoph Glogger und Weinprinzessin Lea Baßler schleppten die Enten in einem Sack die Treppe hoch zur Riesenrutsche des Salinariums. Dass beide die Rutsche extra fürs Entenrennen nochmal aufgebaut haben, nahm ihnen wohl keiner ab.

Das Rennen dauerte nur wenige Sekunden. Selbst der Zeitmesser im Salinarium kam da nicht mehr mit. Da hatte Glogger im Landebecken richtig Mühe, die schnellsten zehn Enten herauszufischen. Noch schwieriger ließ sich im Strudel der „Lucky Loser“ einfangen, so dass am Ende der von Lea sicherheitshalber schon zuvor gerichtete Rettungsring Richtung Bürgermeister geworfen werden musste. Am Ende gewann die Nummer mit dem Los 0426 einen Dürkheim-Gutschein im Wert von 100 Euro. Und Glogger und Lea wünschten sich für 2022 wieder ein ganz normales Entenrennen an der Isenach – im Rahmen des Dürkheimer Stadtfestes.

Alle Gewinner-Nummern sind auf der Homepage der Stadt nachzulesen.