Drei Enten, die am Dienstag gegen 17 Uhr über die Gleise des Dürkheimer Bahnhofs watschelten, haben die Polizei beschäftigt. Die Tiere hatten Glück, dass eine 20-Jährige sie entdeckte und in Sicherheit brachte, ohne sich dabei selbst in Gefahr zu bringen, wie die Beamten schreiben. Die junge Frau hatte die Polizei anschließend um Hilfe gebeten. Diese verständigte die Tierrettung. Den Enten dauerte das alles zu lange – sie watschelten davon, noch bevor die Tierretter vor Ort eintrafen. Ob sie, nach den leichten Lockerungen der Corona-Beschränkungen, in wärmere Gefilde verreisen wollten, sei aber nicht bekannt, schreibt die Dürkheimer Polizei.