Eine Bad Dürkheimerin ist am Dienstag, 26. Mai, Opfer eines Enkeltrickbetrügers geworden. Nach Angaben der Polizei gab sich der Täter telefonisch als Polizist aus und behauptete, die Enkelin der Seniorin habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht und komme ohne sofortige Kaution in Untersuchungshaft. Die Frau wurde zwischen 16.30 und 19.30 Uhr mehrfach angerufen. Sie schöpfte zwischenzeitlich Verdacht und legte wiederholt auf, wurde jedoch immer wieder kontaktiert und massiv unter Druck gesetzt. Schließlich übergab die Seniorin einem Abholer 1200 Euro sowie Schmuck. Erst danach suchte sie ihre echte Enkelin auf, die die Polizei informierte. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen im Bereich Nolzeruhe und zu dem Abholer unter Telefon 0621 96323312 oder KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de.