Am Montag sind „Enkeltrick-Betrüger“ damit gescheitert, eine Seniorin aus Bad Dürkheim um 60.000 Euro zu bringen. Wie die Polizei berichtet, rief ein Unbekannter gegen 11 Uhr bei der älteren Dame an und gab sich als Polizeibeamter aus. Er erläuterte der Dame, dass ihre Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte. Die Seniorin sollte eine Kaution von 60.000 Euro für ihre Tochter bezahlen. Die Dame reagierte laut Polizei vorbildlich, stellte einige Rückfragen, beendete das Gespräch und verständigte ihre Tochter und die Polizei in Bad Dürkheim. Daher entstand kein Schaden. Mögliche weitere Opfer eines solchen Betrugsversuchs werden geben, sich unter Telefon 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.