Eine gute halbe Stunde im Stau stand mancher Autofahrer, der am Dienstagmittag durch den Dürkheimer Ortsteil Hardenburg fahren wollte. Grund dafür war nach Polizeiangaben ein Unfall zwischen einem Bus und einem Lkw. Ein 26-jähriger Busfahrer hielt gegen 13.20 Uhr auf der Kaiserslauterer Straße an der Engstelle in Höhe der Hausnummer 396 an, um den entgegenkommenden LKW vorbeifahren zu lassen. Trotz „größter Mühe“ des 32-jährigen Fahrers, so die Polizei, streifte dessen LKW den Außenspiegel des Busses. Der Sachschaden war mit einer Höhe von etwa 200 Euro eher gering. Die Unfallaufnahme dauerte 35 Minuten und verursachte den Stau.