Die Stiftung des Landkreises für Kultur, Soziales, Umwelt, Bildung, Unterricht und Erziehung hat den Förderverein Gradierbau für den Deutschen Engagementpreis 2021 vorgeschlagen. Noch bis zum 20. Oktober können Bürger online abstimmen.

Der Förderverein Gradierbau wurde im vergangenen Jahr mit dem ersten Platz beim Bürgerpreis des Kreises ausgezeichnet. Jetzt hat er die Chance, bei der Preisverleihung des Deutschen Engagementpreises am 2. Dezember in Berlin ein weiteres Mal geehrt zu werden. Über den mit 10.000 Euro dotierten Publikumspreis wird bis zum 20. Oktober online abgestimmt. „Wir freuen uns, dass der erste Preisträger des Bürgerpreises 2019 hiermit die Chance auf eine weitere Auszeichnung hat. Stimmen Sie für den Publikumspreis gerne mit“, so Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU).

160 Säulen sind zu ersetzen

Der Förderverein Gradierbau betreibt eine aufwendige Sanierungsaktion: Nach und nach müssen insgesamt 160 verwitterte Steinsäulen des historischen Bauwerks ersetzt werden – eine Aufgabe über Generationen in einer Dimension von aktuell geschätzten 1,44 Millionen Euro. 2018 wurde mit dem Austausch der Steinpfeiler je nach Verwitterungsgrad begonnen. Der Deutsche Engagementpreis ist der Dachpreis für bürgerschaftliches Engagement in Deutschland. Nominiert werden können Preisträger anderer Engagementpreise in Deutschland.

Im Netz

Abstimmung unter www.deutscher-engagementpreis.de